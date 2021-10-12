多纳鲁马：我愿意把米兰队徽纹在身上 红黑军团仍在我心中

这位欧洲杯冠军门将在今年夏天以自由球员的身份离开了红黑军团，并加盟巴黎圣日耳曼，但米兰仍然在他心中占据着特殊的位置

多纳鲁马在回到圣西罗的时候受到了冷遇，但是这位意大利国脚发誓要将AC米兰的纹身永久保留下来。

今年夏天，这位22岁的球员以自由球员的身份离开了红黑军团，这让他的形象在许多米兰支持者心目中大打折扣。

他加盟了法甲豪门巴黎圣日耳曼，但在10月的欧国联半决赛中，他又回到了熟悉的圣西罗球场。

在意大利1-2输给西班牙的半决赛中，多纳鲁马一直是观众席上的球迷攻击的目标。

他每一次触球，球迷都会爆发出阵阵嘘声，这位米兰青训球员和曾经崇拜他的球迷之间的桥梁显然已经断裂。

然而，多纳鲁马表示红黑军团仍在他心中保留着特殊的位置。

多纳鲁马最近登上电视节目Le Lene，他同意主持人将米兰的队徽印在自己的手臂上。在采访的最后，记者问道：“你到了巴黎后，会找纹身师把它纹成永久性的吗?”

多纳鲁马回答：“我们会看看这个可能性，行吧，我就这么做！”

他还谈到自己与米兰球迷的紧张关系：“我将永远爱他们，我将永远拥有一颗红黑的心。”

“我对球迷的嘘声有些失望，我在米兰呆了8年，回到圣西罗总是令人激动。我在这里长大，我仍然是俱乐部的支持者。你不会忘记这样的8年……希望我下次回来时能受到更好的欢迎。”