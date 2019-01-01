多特CEO：若留住格策莱万 多特本可问鼎欧冠

这两名球员都先后离开多特蒙德加盟拜仁，多特蒙德自此从未晋级欧冠八强。

多特蒙德首席执行官瓦茨克表示，如果球星罗伯特·莱万多夫斯基和马里奥·格策没有被卖给拜仁慕尼黑，多特蒙德本可以拿下欧冠欧冠。

多特蒙德在2011年和2012年连续两年在尤尔根·克洛普的带领下赢得了德甲冠军，并在2013年的欧冠中打进决赛，但最终不敌拜仁慕尼黑。

从那以后，他们从未如此接近过这些成就。格策转会拜仁的消息在2013年决赛前不久被公之于众，一年后莱万多夫斯基转会拜仁，而如今与格策并肩作战的后卫马茨·胡梅尔斯则在2016年加盟拜仁。

“我们有一支世界级的球队，”瓦茨克在他的传记《真爱》中写道：“如果那支球队的结构没有被破坏，那么它也会赢得欧冠——百分之百！”

“我们刚刚输掉了2013年的决赛。接下来的几年肯定是我们的天下！但马里奥走了，罗伯特走了，然后一切都重新开始了。”

2014-15赛季，即莱万多夫斯基离开后的那个赛季，多特蒙德崩盘了。赛季初的五连败为克洛普的球队在二月底垫底奠定了基调。

虽然他们最终以第七名的成绩结束了那个赛季，但那也是克洛普在俱乐部的最后一个赛季。他在赛季末离开，并于2015年10月加盟利物浦。

尽管上赛季在法夫尔的带领下，多特蒙德以冠军挑战者的姿态回到了他们最好的状态，但是自从2013年进入决赛以来，他们还没有进入过欧冠四分之一决赛。

在国内，拜仁在德甲联赛中豪取七连冠，这在很大程度上要归功于多特蒙德的前球星莱万多夫斯基。

这位现年31岁的波兰国脚自2014年加盟拜仁以来，已经为拜仁打进了200多个进球，并以破纪录的状态开始了新赛季。