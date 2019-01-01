多特高层：随便你们怎么写 罗伊斯还是队长

这名30岁的球员最近几天一直受到德国媒体的攻击，但是法夫尔和佐尔克对他的领导能力充满信心。

在收到德国媒体的批评后，德国这家俱乐部的高层支持罗伊斯继续担任多特蒙德的队长。

这位30岁的球员最近在一次愤怒的采访中发脾气，显然他对多特蒙德2:2战平法兰克福后不断的提问感到很沮丧。

法兰克福在第88分钟通过德莱尼的乌龙球扳平比分，这让人们对多特蒙德的精神状态产生了怀疑。

“这让我很烦躁，”他对天空电视台说。“乌龙球是个心理问题？当然，在那种情况下，我们的防守是愚蠢的，但现在不要带着这种愚蠢的心态言论来说三道四。”

多特蒙德在五场比赛后落后领头羊莱比锡三分，在冠军联赛主场战平巴塞罗那的比赛中运气不佳，罗伊斯的德国国家队队友特尔施特根扑出了他们的一个点球。

德国《图片报》周一的一篇社论称，罗伊斯不适合担任多特蒙德的队长，但体育总监迈克尔•佐尔克似乎没有对这名队长的合适性有过任何疑问。

佐尔克在新闻发布会上说:“我们和他有一个健康的等级制度，皮茨切克经验丰富，维特塞尔经验丰富。”

“当然还有马茨·胡梅尔斯，他们是多特蒙德的领袖。完全没有理由改变这一点。”

“你想写什么就写什么。我们的立场非常明确。”

佐尔克的言论得到了主教练法弗尔的回应，后者也非常赞赏后卫胡梅尔斯在今夏从拜仁慕尼黑回归后所带来的领导能力。

“马茨·胡梅尔斯在过去两场比赛中证明了他对球队的重要性，特别是在和法兰克福的比赛中。”法弗尔说。

“后防以他为首。他对球队非常重要，但作为队长，罗伊斯也做得很好。”

“很明显，罗伊斯是我们的队长。他将继续担任我们的船长。”

这是他在多特蒙德的第八个赛季，罗伊斯已经是俱乐部的传奇人物，他希望拥有一个没有伤病的赛季，因为他希望带领球队获得自2012年从门兴格拉德巴赫加盟以来的首个德甲冠军。

他们将在周六晚上主场迎战排名第十的云达不莱梅，然后将在周中客场挑战布拉格斯拉维亚。