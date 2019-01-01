多特蒙德警告桑乔追求者：他将会再呆一个赛季

尽管人们对他的兴趣越来越大，德甲球队仍然坚信这个令人兴奋的年轻天才将会成为他们未来的一部分。

多特蒙德一直在努力打消人们对桑乔的兴趣，这支德甲球队坚持认为这位18岁的球员“无论发生什么情况，明年都一定会和我们一起踢球”。

自2017年以800万英镑（1000万美元）的身价从曼城转会到德国球队后，这名极富才华的少年已经非常享受这种迅速崛起的良好口碑。

他的快速进步使他在追逐冠军的球队中成为了一线队的常客，同时也为赢得了英格兰国家队的一席之地。

这样的潜力总是会吸引人们的注意，桑乔现在引起了欧洲各大球队的兴趣。

多特蒙德队的体育主管迈克尔·佐尔克在接受ESPN采访时表示：“桑乔知道转会到这里是不寻常的一步，但这一步是完全正确的。勇敢的。”

“他是一个杰出的人才，是我们未来的重要组成部分。我们相信我们的球队是他继续发展的最佳选择。”

“他还有很大的上升空间。不管发生什么事，他明年一定会和我们一起比赛的。”

多特蒙德希望他们乐于提供给有前途的球员更多的上场时间的意愿将有助于桑乔和其他人相信，他们正处于适合持续发展的最佳位置。

佐尔克补充说：“他们不能进入一线队的原因是因为球队规模太大了。但他们明白，我们可以为他们提供一个平台，我们的教练有勇气派他们上场比赛。”

“不仅仅是在德国杯第一轮对阵(第五级)埃因霍特特里尔的比赛中，而是在与拜仁等豪门的比赛中。”

虽然这种方式带来了丰厚的回报，但并不是每个通过俱乐部的年轻人都留下了积极的印象。

在多特蒙德效力期间，奥斯曼·登贝莱在球场上给人留下了深刻的印象，但在2017年内马尔破纪录的转会加盟巴黎圣日耳曼后，登贝莱被迫转会巴塞罗那。

“那不是一段最好的经历。”佐尔克承认。

“但是内马尔转会到巴黎圣日耳曼是一个特殊的情况，巴萨需要一个替代者。但是，好吧。我们得到了相应的足够的补偿金。”