多特蒙德新后防担当！曾对切尔西Say NO

年仅16岁的纳姆迪-柯林斯被视作全欧洲最出色的中后卫苗子，他希望自己未来能够在德甲成长。

多特蒙德通常不会进行重磅官宣，关于一线队阵容的变动情况，无论是走是留，通常都是低调处理。

所有俱乐部的新闻周期都变得越来越慢，这可能算得上是这个时代的特点。但是，有条消息值得我们留意，多特蒙德与年轻中后卫纳姆迪-柯林斯续约至2023年，这或许将成为一次决定性的签约。

多特蒙德的青训教头拉尔斯-里肯称16岁的柯林斯是德国青训体系中独一无二的天才。这样的期望，让多特蒙德回绝了不少欧洲豪门的求购申请。尽管柯林斯目前还无法在一线队登场，但这并不妨碍他在球队的稳固地位。

其他球队

柯林斯出生于德国杜塞尔多夫，有着尼日利亚血统。他的足球生涯开始自当地的球队，2016年，12岁的柯林斯加入多特蒙德。由于身高一直较高，柯林斯从小便被当成中后卫训练。

多特蒙德U14、U15的主帅马尔科-莱曼在接受够力足球和SPOX采访时对柯林斯称赞有加。“U15比赛时，我们跟沙尔克04有一场争冠关键战。柯林斯跟对方的科吉奇对抗激烈。当我们取胜回到更衣室时，我对柯林斯说：‘好样的！’他给我的回复是：‘我喜欢跟强者对抗，非常有意思。’从那以后，俱乐部的所有人都明白柯林斯得去更高一级别展示自己的天赋了。”

后来发生的事情的确如此，在疫情导致比赛中断之前，柯林斯为多特蒙德U17队全勤出场，球队21场比赛只丢了22球。在进攻端，柯林斯还为这支球队贡献了4粒进球。

三月份，柯林斯获准与法夫尔率领的多特蒙德一线队一起训练。很快，他又将以不满17岁的年纪破格升入多特蒙德U19青年队。明年夏天，柯林斯的合同有望升级成职业球员合约，在成年队的首秀越来越近。

柯林斯的迅速成长自然成为了欧洲各大球队关注的重点之一。曼城、尤文图斯都在最近一年内表达过他们的兴趣，而切尔西几乎将柯林斯从多特蒙德挖走。蓝军已经对柯林斯进行了长达3年的追踪观察，有消息指出，他们希望在今年夏天将柯林斯带到斯坦福桥。

在接受够力足球和SPOX采访时，多特蒙德U17主帅塞巴斯蒂安-加蓬特重点谈到了柯林斯的成长。“他现在相当成熟，我们之间经常进行交流。但这个决定是他自己做出的，我们很高兴他能留下来，与我们共同成长。”

莱曼则补充道，“一段时间前，柯林斯和他的母亲告诉我多特蒙德就是命中注定的俱乐部，在多特蒙德成为职业球员是他的梦想。我深感如此。”

如果你对柯林斯有过深入了解，那么他所展现出来的能力会让你明白为什么如此多的豪门都对他伸出橄榄枝。柯林斯30米加速跑的时间只需要3.8秒，这个速度只比前多特球星奥巴梅扬慢0.1秒。

柯林斯的一大特点就是持球能力，这一点让他成为了现代足球中卫的佼佼者。

“柯林斯的速度是他最大的优势。”帕特里克-弗里茨，曾经的希望之星，19岁因伤病退役，目前是柯林斯的教练。“他的技术也很不错，比赛风格超乎常人。柯林斯不是一名普通意义上的中后卫，他身形威猛，但细腻十足。”

莱曼补充道：“最近两年，柯林斯可能最多只开了10次大脚。无球状态下，柯林斯倾向利用速度优势以创造性的方式解决问题。无论是进攻还是防守，他都喜欢直接、激烈的对抗，在空中，他的优势非常明显。”

“这种力量和技术的结合，让他在这个年纪脱颖而出。另一个优势是，柯林斯喜欢插上进攻，出现在对手的禁区之中。”

“我想柯林斯知道他的能力还不止于此。他的脸上总是有笑容，脚踏实地，踏踏实实进步。他的性格，很大程度上是由父母决定的。”

当未来的去向敲定之后，柯林斯将全心专注于自身的发展。对于后卫来说，通常需要更多的时间等待他们在一线队的机会。不过，多特蒙德这支球队不一样，一旦年轻人准备好，他们就将提供舞台。

很明显，在多特蒙德看来，柯林斯这样一步步成长的球员将会在不久的将来登上一线队的平台，找到自己的机会。