多特蒙德已非最强对手 基米希：拜仁得防着莱比锡

拜仁右后卫基米希表示，作为卫冕冠军的他们应该着眼考虑如何应对RB莱比锡。

拜仁慕尼黑右后卫乔舒亚-基米希表示，拜仁目前应该专注在如何终结RB莱比锡新赛季的完美开局，而不是考虑老对手多特蒙德。

多特蒙德上周末在第三轮比赛中1-3爆冷不敌柏林联盟，但让拜仁无法省心的是，RB莱比锡成为三轮过后唯一一支三战全胜的球队。

首轮被柏林赫塔逼平后，拜仁已经连胜两场回到联赛排名第二的位置，他们将在下一轮作客挑战排名榜首的RB莱比锡。

在前三轮比赛中表现出色的基米希接受记者采访时表示，自己已经迫不及待要在下轮的强强对话中一展身手。

基米希说：“多特蒙德的失利不算什么，我们现在已经打完了三场比赛，我们必须管好自己，还有很多工作要做。”

“我们已经处于落后的位置了，不过还好赛程还多着呢。如果我们能拿到我们应该得到的分数，我们就能再度夺冠，但我们仍需为此努力。”

“RB莱比锡得到了一个完美的开局，因此我们只能排在后面。不过我们不习惯落后于人的状况，我们可以在下一场和他们的比赛后回到原本属于我们的位置。”

“在这个时候遇上RB莱比锡绝对是个好时机，他们士气正旺，正好也可以检验检验我们的实力。”

“我们才在争冠旅程的开端，需要拿到更多的积分来帮助我们卫冕成功。”