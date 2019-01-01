多特蒙德官方宣布签下德国国脚舒尔茨

多特蒙德正在为即将到来的赛季做准备，他们宣布了霍芬海姆的德国国脚尼科·舒尔茨的加盟。

德国国脚尼科·舒尔茨从霍芬海姆转会到多特蒙德的交易已经完成。本周二，在进行了数周的运作后，两家俱乐部都宣布了这一转会的完成。这名26岁的左后卫的转会费据说高达2700万欧元，他与霍芬海姆的合同还有两年到期。

舒尔茨获得了一份为期五年的合同，截止到2024年6月。

“哈基米和舒尔茨的速度在边后卫里面无人能及。”多特蒙德首席执行官瓦茨克评论了这位土生土长的柏林人，他在六次国家队比赛中打入两球。

舒尔茨被认为是前霍芬海姆主教练朱利安·纳格尔斯曼的技术代表，他从门兴格拉德巴赫预备队成长为一名德国国脚。

这也是多特蒙德体育主管迈克尔·佐尔克的观点。佐尔克说：“舒尔茨是一名防守球员，近年来他的表现又有了飞跃，就像德国国家队一样，我们将从他的体格、速度和超强的动力中受益匪浅。”

舒尔茨也期待着在多特蒙德的未来。

舒尔茨并没有根据自己的身价轻易做出有利于多特蒙德的决定：“我很清楚我欠霍芬海姆，这里的俱乐部、教练组、球迷和队友，所以我我关于转会我想了很长一段时间。多特蒙德是一家顶级足球俱乐部，适合我和我的风格。我想我的方式能帮助球队，我们可以一起完成优秀的事情。”

根据霍芬海姆的数据，舒尔茨是俱乐部历史上第三贵的球员，仅次于菲尔米诺(利物浦4100万欧元)和克雷姆·德米尔贝(勒沃库森2800万欧元)。