多特蒙德和巴塞罗那谈马尔科姆转会

这位巴西边锋可能会看到他在西甲冠军球队的时光在仅仅一个赛季后就结束了。

据够力足球报道，巴塞罗那和多特蒙德正在商谈马尔科姆的转会事宜，德甲俱乐部将为这名巴西边锋支付4200万欧元(3800万英镑/ 4700万美元)。

马尔科姆在与西甲冠军的合同中有1.8亿欧元(1.6亿英镑/ 2亿美元)的买断条款，但巴萨愿意接受他的离开，以比他们从法甲球队波尔多签下他所花的4100万欧元多出100万欧元作为交换。

当时，马尔科姆似乎将前往罗马，意甲俱乐部已经与波尔多达成了一笔交易，但巴萨在最后一刻突然出手，将这名边锋签下。

他在波尔多度过了一个光明的2017-18赛季，他打进了12球，贡献了7次助攻，但马尔科姆在巴萨苦苦挣扎，代表俱乐部出场15次，只在西甲首发6次。

在那些比赛中，他进了一个球，贡献了两个助攻，还在欧冠中替补出场三次，贡献了一个助攻。

在2018-2019赛季没有机会的情况下，马尔科姆是今夏离开巴萨的重要人选。

然而，对于这名22岁的球员，俱乐部并没有给出很好的报价，阿森纳只是对他的租借有一点点兴趣，这让他参与了巴萨的季前赛计划。

但是多特蒙德的情况似乎要改变了，他们已经在今夏引进了两名攻击型球员，分别是索尔根·阿扎尔和朱利安·布兰特。

这支2018-19赛季德甲亚军在得到帕科·阿尔卡塞后与巴萨关系良好。

阿尔卡塞在德甲取得了突破性的进展，这位25岁的西班牙国脚攻入18球，在金靴奖的角逐中仅次于罗伯特·莱万多夫斯基，屈居第二。

但是尽管巴萨和多特蒙德之间的谈判还在进行中，但如果马尔科姆的交易要到下周才会正式敲定，届时预计这家加泰罗尼亚俱乐部将会有更多的转会，包括国内转会和国外转会。

马尔科姆目前和巴萨的其他球员在日本进行季前热身赛，他们计划在下周日对阵神户胜利船的比赛后回到加泰罗尼亚。