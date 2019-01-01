多特蒙德和巴塞罗那谈马尔科姆转会
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据够力足球报道，巴塞罗那和多特蒙德正在商谈马尔科姆的转会事宜，德甲俱乐部将为这名巴西边锋支付4200万欧元(3800万英镑/ 4700万美元)。
马尔科姆在与西甲冠军的合同中有1.8亿欧元(1.6亿英镑/ 2亿美元)的买断条款，但巴萨愿意接受他的离开，以比他们从法甲球队波尔多签下他所花的4100万欧元多出100万欧元作为交换。
当时，马尔科姆似乎将前往罗马，意甲俱乐部已经与波尔多达成了一笔交易，但巴萨在最后一刻突然出手，将这名边锋签下。
他在波尔多度过了一个光明的2017-18赛季，他打进了12球，贡献了7次助攻，但马尔科姆在巴萨苦苦挣扎，代表俱乐部出场15次，只在西甲首发6次。
在那些比赛中，他进了一个球，贡献了两个助攻，还在欧冠中替补出场三次，贡献了一个助攻。
在2018-2019赛季没有机会的情况下，马尔科姆是今夏离开巴萨的重要人选。
然而，对于这名22岁的球员，俱乐部并没有给出很好的报价，阿森纳只是对他的租借有一点点兴趣，这让他参与了巴萨的季前赛计划。
但是多特蒙德的情况似乎要改变了，他们已经在今夏引进了两名攻击型球员，分别是索尔根·阿扎尔和朱利安·布兰特。
这支2018-19赛季德甲亚军在得到帕科·阿尔卡塞后与巴萨关系良好。
阿尔卡塞在德甲取得了突破性的进展，这位25岁的西班牙国脚攻入18球，在金靴奖的角逐中仅次于罗伯特·莱万多夫斯基，屈居第二。
但是尽管巴萨和多特蒙德之间的谈判还在进行中，但如果马尔科姆的交易要到下周才会正式敲定，届时预计这家加泰罗尼亚俱乐部将会有更多的转会，包括国内转会和国外转会。
马尔科姆目前和巴萨的其他球员在日本进行季前热身赛，他们计划在下周日对阵神户胜利船的比赛后回到加泰罗尼亚。