多特蒙德冷却对费兰·托雷斯兴趣 已有三家俱乐部提出报价

这位天才瓦伦西亚边锋继续吸引了欧洲顶级豪门的兴趣，西班牙和意大利的球队都在寻求签下他。

多特蒙德在瓦伦西亚边锋费兰·托雷斯的争夺战中不再占据领先位置，够力足球可以确认球员已经为来自英格兰、西班牙和意大利的球队敞开了大门。

对于这位20岁的新星来说，转会到这家德甲豪门似乎是最有可能的选择。尤其是多特蒙德已经意识到桑乔可能会在今夏离队，他们将这位西班牙天才视为了潜在替代者之一。

不过从目前的情况来看，多特蒙德似乎选择了后退，因为他们意识到自家俱乐部的财政并不支持他们与其他球队争夺这位新星，

其他球队

根据够力足球的了解，这支德甲豪门原本准备投入5000万英镑来签下托雷斯。不过，从目前的情况来看，这一转会费可能并不足以说服瓦伦西亚放人，因为目前有越买越多的球队加入到了追求者行列之中，蝙蝠军团对这位年轻球员的要价正在节节攀升。

考虑到这一点，多特蒙德现在准备集中精力留住桑乔。这名英格兰国脚此前曾被传将回到英超，曼联是他最有可能的下家。

实际上，红魔也在密切关注费兰·托雷斯的动向。利物浦也对这位西班牙球星感兴趣，克洛普仍然想要增加红军的锋线深度。

够力足球和Spox已经了解到有两家英格兰俱乐部对托雷斯提出了的报价，还有一支来自意甲的球队也是如此。而瓦伦西亚的西甲竞争对手，其中包括皇马，也在考虑是否开启转会谈判。

现在看来，托雷斯和瓦伦西亚的合同只到2021年夏天，而他现有的合同中还附带了一条1亿欧元的解约金条款。目前球员和俱乐部还没有达成一份续约合同，这意味着球员将在接下来的转会窗口对自己的未来做出决定。

当谈到转会的话题时，费兰·托雷斯很少透露自己的想法，他希望能专注于现在。