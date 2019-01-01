多特的斯特林 青年才俊桑乔已是足坛顶级射手

这位19岁的边锋本赛季已经在德甲联赛中攻入两球，助攻两次，延续了他在2018-19赛季的状态。

是时候让我们开始真正认识桑乔了。

这位多特蒙德和英格兰边锋经常被称为“世界上最好青年球员”，尤其是自从去年12月姆巴佩20岁生日以来。然而，即使在19岁的时候，姆巴佩仍然被认为是世界上最好的球员之一，尽管他年纪轻轻。

在德甲一个爆发的赛季后,桑乔以一个更高的水平开启2019 - 2020赛季,巩固其世界足坛最令人兴奋的年轻球员之一的地位，但也表明他也是其中的一个球场顶级攻击手——还有球员比他年长十年岁。

桑乔在多特蒙德的表现已经引起了欧洲各大俱乐部的注意，他的身价现在已经超过1亿英镑(1.22亿美元)，这个价格将使他成为有史以来身价最高的5名球员之一。考虑到他过去一年的表现，这个价格也是完全合理的。

周五，他帮助多特蒙德3比1战胜科隆，攻入扳平比分的一球，这是他在德甲的第15粒进球，也是有史以来达到这一数字最年轻球员。

在德甲新赛季刚开始的两场比赛中，桑乔就攻入了两粒进球和送出两次助攻。在此之前，他还在超级杯2比0战胜拜仁慕尼黑的比赛中攻入一球，并助攻一次，举起了他在俱乐部级别的首个冠军奖杯。

在国际比赛中，桑丘打入了三个球，帮助英格兰捧得了2017年U17世界杯，同时他也被评为同年欧洲u17锦标赛的最佳球员。

他于2018年10月为英格兰国家队首次亮相，至今已代表国家队出场6次，有时还会与前曼城队友斯特林首发出现在另一边路。

自从桑乔在2017年离开伊蒂哈德以来，这对搭档一直保持着紧密的联系，而斯特林对于这位前俱乐部队友在转会德甲后取得的进步并不感到惊讶。

斯特林说：“当他第一次向我提到他想出国的时候，尽管他当时是一名曼城球员，但我很高兴听到他这么说，我知道他有很大的机会继续做大事。”

“我真的很高兴看到他变得这么出色。他在做很多事情，我希望他保持冷静，继续努力，继续学习。”

在他的第二次为英格兰首发之后，桑乔赞扬了斯特林在俱乐部的表现，并透露他很高兴能和这位世界级边锋一起踢球。

桑乔告诉记者：“他今年的数据很疯狂，他向所有的年轻人展示了这是怎么回事，我很高兴能和他分享我的想法。”

在他为三狮军团首发的前两场比赛中，这名少年都送出了助攻，其中一次助攻是送给斯特林的，突破了防线，后者在恰当的时间内跑动，轻松终结比赛。

有这样聪明的踢法，斯特林惊呼“我想成为他那样的人”也就不足为奇了。

英格兰队已了解经他们阵容中球员的实力，而多特蒙德队已经对那些可能在明年夏天破费签下桑乔的豪门球队保持了警惕。

多特蒙德总经理卡斯滕·克莱默在接受采访时表示:“桑乔绝对是超级巨星，他不仅仅是一个有天赋的球员。他在如此年轻的时候就已经进入了多特蒙德的一线队，他是一个与众不同的人。”

“很少有球员能真正发挥作用，让他继续为我们效力对我们来说是一个挑战，但是我们会努力的。我们对俱乐部的实力有一些很好的讨论，这个赛季他肯定会留在这里，然后，我们将拭目以待。”

桑乔在3月就满20岁了，在这个舞台上，他再也不能被称为“世界足坛最优秀的少年”。但是等到那时再更新他的标签是没有意义的:桑乔已经是足坛最优秀攻击手之一。