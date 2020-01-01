多特球星：桑乔被转会传闻弄得心烦意乱

一名在威斯特法伦球场与英格兰国脚一起工作的球员表示，他的同事被有关他未来的猜测弄得心烦意乱。

根据桑乔的多特蒙德队友托马斯·德莱尼的说法，这位英格兰边锋目前已经被来自英格兰俱乐部的绯闻弄得压力巨大。

桑乔在2019-20赛季延续了自己上赛季在多特蒙德的优秀表现，这让他从整个德甲中脱颖而出。这位19岁的球员在多特蒙德的所有比赛中贡献了令人印象深刻的17个进球和20次助攻，吸引了诸多豪门的关注。

在夏季转会窗口开启之前，曼联和拜仁慕尼黑都与桑乔传出过绯闻，有报道称这位年轻的边锋的身价已经超过了1亿欧元。

其他球队

然而，这名多特蒙德球星还没有在德甲复赛后卫法夫尔的球队首发出场过。人们对桑乔的身体状况提出了质疑，德莱尼承认他的天才队友正在努力应对对他未来的持续猜测。

德莱尼告诉ESPN:“很明显，桑乔是我遇到过最具天赋的球员之一。他的天赋给他带来了很大的压力，我想他现在已经慢慢开始感受到那些因英格兰国家队和那些豪门俱乐部关注而带来的压力了。”

“在此之前，他一直是一个表现非常出色的天才，表现得比人们预期的要好，但球员总会有下一站，这将会很有趣，那会是他职业生涯和发展的下一步。”

“单看他的技术，他绝对有能力成为世界最好的五位球员之一。不过，也有很多天才球员最终泯然众人，我想说的是，他已经做了足够多的事情来证明自己。”

“他才19岁了，就已经和维尔纳、莱万多夫斯基一起成为了德甲中进球最多的球员，这很神奇，但他应该争取打入更多进球。”

德莱尼还赞扬了哈兰德和小雷纳，这两个年轻人在来到多特蒙德后给球队带来了巨大的影响。

“我还见证了另一个年轻人，哈兰德，他做了很多事情来提升自己。这家伙有时很烦人，因为每件事都必须按照他所认为的正确方向进行，他总是要求更多的训练和更好的饮食。我认为这受益于他身边的人，尤其是他的父亲，作为一位前球员，他知道足球的运作方式。对于埃尔林，我甚至不需要提到数据。”

“雷纳也是，他是去年刚刚加盟的一个美国孩子，也许他仍有巨大的进步空间，但他确实是那种值得你给予更多期待的球员，你从他的训练水平中就可以看出这一点。”