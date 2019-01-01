多特是哈兰德自己的选择 弃红魔并非金钱原因

尽管这位年轻的挪威射手曾与曼联紧密联系在一起，但根据拉伊奥拉的说法，加盟英超豪门并不适合作为现阶段的选择。

此前外界一度认为老特拉福德将成为哈兰德的下一站，毕竟红魔主帅索尔斯克亚也来自挪威，这将在很大程度上确保红魔在追求这位前萨尔茨堡红牛射手的竞争中，处于领先地位。

不过最终哈兰德选择了德甲而非英超，他在上周末与多特蒙德完成签约。

有消息称，曼联退出交易的原因是在分给球员经纪人拉伊奥拉和球员父亲的钱款上无法达成一致，并且拉伊奥拉预设的合同当中可能存在曼联无法接受的解约金条款。但这位经纪人出面驳斥了这种说法。

拉伊奥拉告诉《每日电讯报》：“他最直接接触过的俱乐部就是曼联。他们与他沟通最多。每个人都有机会和他当面沟通，他知道索尔斯克亚（在曼联），所以我们也认可了这种情况的发生。”

“但可以确定的是，他认为在他职业生涯当中，现在还不是迈出这一步的正确时机。这并不是针对曼联或者索尔斯克亚。”

“他选择了多特而不是其他俱乐部，我很为他感到高兴。因为这家俱乐部是他想去的，也是现在最适合他的。”

“如果他想去曼联，我有义务把他送到曼联，但他从来就没有这种想法。”

“当你只有19岁，或许你就不太会倾向于英超。但来自曼联的合同非常诱人。”

“这与钱无关。这是球员自己选择在这个阶段加盟多特。”

“我和伍德沃德之间没有冲突。这就是很普通的谈判，球员选择了另一条道路。”

“如果他们（曼联）想要找人背锅，那就找我，但球员现在很开心，他做出了自己的选择，我们走的也是常规流程。”