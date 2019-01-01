多特前后卫：很明显新赛季夺冠大热是黄黑军团

当谈到支持他的前东家在2019- 2020赛季赢得德国顶级联赛冠军时，、苏博提克表示没有任何疑问。

前多特蒙德后卫苏博提克强调，他的前东家显然是德甲新赛季的夺冠大热。

这位30岁的中后卫在法国效力了一个赛季后随柏林联队重返德国顶级联赛，他坚信多特蒙德将在2020年击败冠军拜仁慕尼黑而夺冠。

在黑黄军团效力了10年的苏博蒂奇坚持认为，如果上个赛季对他们一直穷追猛赶的拜仁不能在这个夏天进一步加强实力，那么多特蒙德将会新赛季中的第一名。

尽管巴伐利亚人在后防线重金买来了本杰明·帕瓦尔和卢卡斯·埃尔南德斯，苏博提克拒绝保持中立，他很清楚自己在支持谁。

“如果拜仁的阵容不变，那冠军就是多特蒙德的。非常清楚。”他告诉《图片报》。

“我是作为一名前BVB球员和粉丝这么说的。”

虽然他本人已经回到了德甲，但是苏博提克的前队友马茨·胡梅尔斯回到了多特蒙德，这是这个夏天最有趣的转会之一。

在2016年加入竞争对手拜仁后，这位高大的后卫回到了西法伦球场，苏博蒂奇认为这对双方来说都是一个很好的举动。

“我祝贺他。球队将从他身上受益。在过去的三年里，他在拜仁赢得了四次冠军，而多特蒙德只赢得了一次。多特蒙德将会从胡梅尔斯身上得到很多经验。这对他来说是一个很大的机会。”

在支持他的前防守搭档取得成功后，他否认了拜仁的说法，即胡梅尔斯离开是因为他害怕新的竞争。

他说：“俱乐部用这种方式交流是很正常的。在这行这么久的人都知道，这跟你的自尊有关。”

作为21世纪初最成功球队的成员之一，苏博提克很高兴看到前主教练尤尔根·克洛普在2013年的温布利球场输给拜仁之后，终于在今年的欧冠赛场上带领利物浦夺冠了。

“当然，克洛普最终做到了。在2013年与拜仁的决赛中，我们已经非常接近了。”

“直到现在，克洛普赢得了冠军和奖杯。现在他成功地赢得了最高水平上国际冠军。”

苏博提克和柏林联盟将在8月18日的主场迎战莱比锡，而多特蒙德将在前一天主场迎战奥格斯堡。