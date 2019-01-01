多特再次惨败拜仁 法夫尔：换下桑乔是他不够好

他在上半场的离场被认为是腿筋的问题，但是法弗尔在赛后透露这只是一个战术上的决定。

多特蒙德惨败拜仁慕尼黑，桑乔在第36分钟被替换下场，主教练法弗尔后来解释说，因为他“不够好”。

这名英格兰国脚在安联球场被拉斐尔·格雷罗替换下，当时多特蒙德0-1落后，但最后终场以0-4输掉比赛。

他在上半场的出局被认为是腿筋的问题，但是法弗尔在赛后透露这只是一个战术上的决定。

法弗尔在赛后的新闻发布会上说：“他受伤了好几天，无法参加训练。”

“昨天他恢复了训练，但是我想你已经看到他今天的表现不够好。他没有受伤。”

罗伯特·莱万多夫斯基在周六对阵他的前东家的比赛中梅开二度，而格纳布里也命中一球，随后胡姆尔斯打进一粒乌龙球。

多特蒙德在四月对巴伐利亚的比赛中也以0-5惨败给了拜仁，法弗尔对最近的这一失利没有任何抱怨。

“我不得不说，我们当时显然不在状态，”他说。“这是一个非常非常弱的表现。你今天看到，我们的贡献太少了，太少了。”

当被问及他是对比赛结果更失望还是对比赛内容更失望时，法弗尔回答说：“对比赛结果更失望。进攻太少了。我们今天可能会输，但不会像这样。”

托马斯·穆勒和莱万多夫斯基在安联球场创造了各自的记录。

莱万多夫斯基首开纪录，随后攻入拜仁的第三粒进球，使他在本赛季前11场比赛的进球数达到16个。51年前，盖德·穆勒在他的前11场比赛中打进了15球。

在莱万多夫斯基两次进球之间，格纳布里攻入一球，这一进球由穆勒助攻，从而后者也创造了自己的历史。

现代版的穆勒是第一位在德甲收获100次助攻的球员。