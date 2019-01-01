多特值得尊敬但不招人爱？前边翼大呼英国好

西汉姆边锋承认自己在德甲获得了宝贵经验，但他更喜欢伦敦碗的生活方式。

2017年，作为奥斯曼-登贝莱的替代品，多特签下了乌克兰人亚尔莫连科。这位边锋为德甲劲旅在26场比赛中贡献了6球6助，不过因着足伤，他在威斯特法伦有两个月时间都处在伤停状态。

不过仅仅一个赛季之后，他就选择了转会离开。在回忆起自己的大黄蜂生涯时，亚尔莫连科承认，自己的确积累了宝贵经验，但其中的苦涩也令他难以释怀。

亚尔莫连科告诉SPORT UA：“我不是那种可以被侵犯的人，我不喜欢他们和我分手的方式。我相信多特蒙德是一家顶级俱乐部，队内的球员应该对俱乐部报以最大的尊重。但多特的很多事我都不喜欢。”

“如果你对比在英格兰的情况，（在英格兰）球员们会有一个更积极的态度。”

“任何比赛，哪怕是失利，也是一种经验。我在多特的比赛有好有不好。我相信我在那里获得了很多经验积累，并且探索到了德国足球的真谛。”

“我并不希望那么快离开多特，但现在我很高兴当时我选择前往英格兰。在西汉姆，我过得很开心。”

当问及是否在英格兰，球队更衣室的氛围会更好时，亚尔莫连科给出了肯定的答案。他还提起了一则西汉姆更衣室的有趣轶事。

他继续说道：“在英格兰，这100%是更好的。我喜欢英国人，因为我们在讲笑话，在幽默感方面抱有同样的态度。有时候英式幽默很难理解，但总的来说都还好。”

“有一天我们的新门将罗伯托穿着一双乍一看挺正常的鞋进来了，但斯诺格拉斯认为这双鞋很有趣。当全队都在健身房里的时候，斯诺格拉斯开始穿着罗伯托的鞋在他面前锻炼。”

“罗伯托当时踩单车，什么都没发现，但随后他也注意到斯诺格拉斯穿着自己的鞋，这真是太有趣了。”