多特体育总监证实：格策将在今夏自由身离队

这位昔日的世界杯冠军得主将在今夏离开多特蒙德，这已经得到了俱乐部体育总监的证实。

多特蒙德体育总监迈克尔·佐尔克证实，马里奥·格策将在今夏合同到期后，自由身离开威斯特法伦球场。

这位世界杯冠军与德甲巨人的合同将在2019- 2020赛季结束后到期，目前俱乐部并没有给他提供一份续约合同，这意味着，这位27岁的球员即将成为自由身。

在拜仁慕尼黑效力三年后，格策于2016年回到了多特蒙德，自那以后他一直在努力实现预期的效果。

其他球队

随着多特蒙德有了桑乔、布兰特和小阿扎尔等新的选择，格策已经成为了球队的替补，而现在，他更是被俱乐部直接放弃。

佐尔克告诉德国天空体育:“在过去的几天里，我和马里奥进行了很好的交谈。我们已经同意在赛季结束后不再继续合作。我认为这对双方都有好处。”

“马里奥是一个真正的好男孩，我认为本赛季的他仍然对我们很重要。”

目前德甲已经从新型冠状病毒疫情中恢复，联赛得以重启。

格策的确是他们与沙尔克德比战计划的一部分，但他在4-0大胜的比赛中只作为替补球员出场了三分钟，这也是他本赛季参加的第20场比赛，只在本赛季的德甲联赛中首发5次。

此前他曾与AC米兰等球队联系在一起，不过目前谁也无法确定他的前景。

利物浦主帅克洛普长期以来一直对他在多特蒙德共事过这名球员感兴趣，他也存在前往英超继续自己职业生涯的可能性，佐尔克预计格策的下一站会是德甲之外的联赛。

“他是一名非常优秀的球员，来自我们自己的青训体系。”佐尔克补充道。

“但他也在寻找一份新工作，这也是他的精神所在。也许他的下一站会是国外。”