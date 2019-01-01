多特体育主管：桑乔夏天就没想过加盟曼联

佐尔克坚称，这位英格兰小将很得俱乐部爱重，也亲自表明过没有转投红魔的意向。

19岁的桑乔在昨晚英格兰与科索沃的比赛中完成了自己的成年队首秀，同时上演梅开二度，帮助三狮军团5-3力克对手。

而在德甲赛场，2018-19赛季，虽然最终没能帮助大黄蜂打破拜仁对于联赛冠军的垄断，但桑乔在34场比赛中打入12球，贡献14次助攻，数据同样抢眼。

刚刚过去的夏窗，有传言称曼联希望能将这位年轻边翼带回老特拉福德，但显然未能成事。

多特体育主管佐尔克表示，俱乐部并没有出手桑乔的打算，与价格无关，并且桑乔自己也没有加盟红魔的意图。

此前在一部名为'Inside Borussia Dortmund' 的Amazon纪录片当中，佐尔克这样说道：“现在大热的话题就是桑乔和曼联。”

“所有关于他的讨论，都有俱乐部，我和经纪人参与。会面确实发生过，曼联也邀请了经纪人。”

“但根据我所知道的情况，经纪人告诉俱乐部，不管他们提多少钱，多特都不会让他在这个夏天离开。”

“但球员本人也没有意向在这个夏天迈出这一步。”

迎来新赛季之后，桑乔在目前为多特的三次出场中也迅速交成了2球3助的骄人成绩。在结束本轮国家队比赛日的比赛任务后，桑乔将回归俱乐部，备战本周末与药厂的比赛。三天后，他们还将与巴萨开启欧冠小组赛的征程。