多特主管支持球队对桑乔的管理：他还在成长中

多特蒙德高层表示，这位英格兰国脚在他的职业生涯中需要小心对待。

多特蒙德体育主管米夏埃尔·佐尔克表示，杰登·桑乔仍在“成长中”，在成长过程中需要有人指导。

这名19岁的球员近几个月来已经两次被排除在首发阵容之外，10月份他曾因为从英格兰国家队归队迟到而被排除在与门兴格拉德巴赫的比赛名单之外，他还在11月与巴塞罗那的欧冠比赛中作为替补出场。

上个月，桑乔在上半场被多特蒙德的主教练法夫尔换下，当时球队落后拜仁两球，最终以0-4输掉比赛。

据报道，利物浦、切尔西和曼联有意将前曼城青年球员带回英超，佐尔克坚持认为多特蒙德对桑乔的纪律对他的职业发展至关重要，并坚称桑乔与俱乐部的关系“完全良好”。

“杰登还处在成长和完善职业行为的过程中，所以他需要指导和帮助，我们会给他的。”佐尔克告诉《踢球者》：“你别无选择——你必须保持团队纪律。在某种程度上，你必须扮演俱乐部的角色。”

佐尔克相信桑乔的惩罚对他的表现有积极的影响，在对阵巴塞罗那的比赛中，这位边锋替补出场得分，同时在球队人数减少到10人的情况下，帮助球队以2-1击败柏林赫塔。

佐尔克说：“胡梅尔斯在对阵柏林的比赛中被罚下时，杰登的表现非常出色。”

桑乔在上个赛季18岁的时候就闯入了德甲赛场，凭借12粒进球和17次助攻成为多特蒙德的主要进攻威胁之一。

尽管在这个赛季很艰苦，他已经在仅仅8场联赛中贡献7球和8次助攻，并且在10月对阵科索沃的比赛中打入了他的第一个国家队进球。