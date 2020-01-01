多特主席：联赛如果无法恢复 德甲将会万劫不复

这位德甲劲旅的掌舵者敦促当局尽快恢复联赛，并表示如果不能在几个月之内恢复正常，所有俱乐部都将完蛋。

多特蒙德首席执行官汉斯-约阿希姆·瓦茨克声称如果这个赛季在未来几个月内不能恢复并完成，德甲将会“走向没落”。

新冠病毒疫情的爆发让德甲等联赛被迫进入停摆状态，不过近期德国方面已经提出希望能在5月9号恢复联赛。当然，这一切的前提是所有比赛都必须以空场的形式进行，尽管有人担心球迷们可能会聚集在球场之外。

全球有超过206900人因感染新型冠状病毒伤亡，其中德国有超过5900人死亡。

其他球队

新型冠状病毒已经在全球范围内造成了严重的破坏，这场危机势必会对足球、俱乐部和各大联赛的财政造成不利影响，多特蒙德首席执行官瓦茨克敦促相关方面尽快重启联赛。

“如果我们在接下来的几个月里不能参加比赛，那么整个德甲联赛都会完蛋，那么就不会有我们现在所知道的德甲联赛了。”瓦茨克告诉天空体育。

“当然，很多球迷会说:‘空场比赛没感觉，在电视上看也没感觉’，这是事实，但以空场的形式重启联赛，这是为了拯救足球!”

“我们正在尽我们所能让一切回到正轨，我们不想要任何特殊待遇，绝对不想，但我们也不想处于不利地位。”

“足球可以在社会中发挥相关作用，但这不是问题，我们必须尽我们所能来避免有人说足球拥有特殊待遇。”

“我们不想成为特例，但我想再次强调，你不能拿足球和其他受欢迎的运动相比，我们只想做自己该做的工作。”

多特蒙德在25轮联赛过后位列德甲积分榜第二名，落后领头羊和卫冕冠军拜仁幕尼黑4分。

德国警察工会副主席约尔格·拉迪克近日宣称，德甲官方认为只要空场比赛就能确保公共安全的观点是错误的。

“也许我们可以控制球场上发生的一切，但这并不适用于球场之外。这些球场将成为那些球迷们聚集的潜在地点，到时候那将是毁灭性的。”

“我们不能让大批人群聚集在体育场大门外。这不仅是被禁止的，也是不负责任的。”

“我想声明的是，我们并不是从根本上反对足球。我理解公众希望看到足球的意愿，但是我们不能忘记现在身处的特殊境况。”

“我们必须确保一切都将符合现在的公共场合行为规范，1.5米的安全距离，禁止大群集会，戴上口罩。如果德甲恢复不能保障这些，我们将不得不以维护安全和秩序的理由进行干预。”