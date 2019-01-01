多特中场球员魏格尔2000万欧元加盟本菲卡

在与德甲达成协议后，葡萄牙豪门确认德国国脚将在1月份加盟。

据报道，朱利安·魏格尔将以2000万欧元(1700万英镑/ 2200万美元)的身价从多特蒙德加盟本菲卡。

这位24岁的防守型中场在德甲效力了4年半，本赛季他是法夫尔的主力球员，在各项赛事中出场20次。

这名德国国脚曾被传与巴黎圣日耳曼联系在一起，前多特蒙德主帅托马斯·图赫尔在上赛季末承认了对他的兴趣。

据报道，意甲球队国际米兰也把他看作为一个潜在的签约对象，因为他们希望加强中场的力量，但是这支葡萄牙球队已经乘虚而入，与多特蒙德达成了一笔交易。

“我要感谢我的队友、多特蒙德的工作人员和所有球迷，在这段美好的时光里，我将永远铭记多特蒙德。”魏格尔在多特蒙德官网宣布他转会的消息时表示。

“朱利安带着这个愿望来找我们，我们同意了——也因为他对俱乐部的贡献，”体育总监迈克尔·佐尔克说。“我们祝他未来一切顺利！”

自2016年首次代表国家队出赛以来，魏格尔已经代表国家队出场5次，他在多特蒙德的各项赛事中出场171次，并在俱乐部期间赢得了德国杯和德国超级杯。

他帮助多特蒙德队在德甲积分榜上排名第四——在17场比赛后落后领头羊莱比锡7分——就在几天前，他们刚刚完成了对萨尔茨堡红牛队轰动一时的球星厄林·哈兰德价值2000万欧元的引进交易。

本菲卡在葡萄牙甲级联赛中排名第一，以4分的优势领先第二名的波尔图，他们在欧冠G组名列第三，因此将在欧联杯32强中面对乌克兰的顿涅茨克矿工队。的成绩退出了欧冠联赛。