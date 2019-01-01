多方转会均告失败 扎哈继续留在水晶宫

尽管递交了转会申请，这名象牙海岸前锋仍将留在伦敦南部，因为阿森纳和埃弗顿都没能成功引进他。

水晶宫主教练霍奇森希望扎哈在转会失败后能够回到俱乐部。

这位象牙海岸国脚一直被认为会在今夏转会离开。

埃弗顿给出的7000万英镑(8500万美元)的报价被拒绝了，而阿森纳在签下佩佩之前也对他感兴趣。

然而，最终没有达成任何协议，扎哈将在即将到来的英超联赛中继续留在了水晶宫。

霍奇森希望这名球员能够克服他的失望，继续忠于现在的俱乐部。

“有充分的证据表明他想离开，但在这方面他没有成功。我们期待他回来做他该做的事。”

据报道，扎哈对水晶宫今年夏天拒绝接受转会提议感到不满，此前他已经提交了转会申请。

但霍奇森指出，他将不得不发泄他对俱乐部老板的不满，而不是他自己。

这句话的意思是：“他对老板和董事长都有意见。他们还没能为他达成协议。”

26岁的扎哈4岁时从他的祖国科特迪瓦搬到了克罗伊登，12岁时加入了当地的水晶宫俱乐部。

2013年，他离开了伦敦南部，在曼联度过了一段失败的时光，但不到两年之后，他又回到了老鹰队，使自己再次成为塞尔赫斯特公园的宠儿。

在2018-19赛季，他在34场英超比赛中攻入10球，成为俱乐部的第二得分王，仅次于卢卡·米利沃季维奇(Luka Milivojevic)。在本赛季的强势收官后，水晶宫稳居中档位置。

他在俱乐部的表现也让他在最近几个赛季成为科特迪瓦国家队的常客，在今年夏天的非洲国家杯上打进两球，帮助科特迪瓦进入四分之一决赛。