“多么棒的球员！”为什么利物浦主帅克洛普曾考虑签下利兹联前锋班福德？

这位28岁的球员在上个赛季引起了红军主帅的注意，并在最近对阵安道尔的国际比赛中首次代表英格兰国家队出场

没有什么比精彩的足球故事更让克洛普享受的了，在班福德身上，这位利物浦主帅找到了一个自己特别喜欢的故事。

克洛普在利物浦4月份客战利兹联的比赛前这样评价这位利兹联前锋：“多么棒的球员！”

作为一名支持弱者、相信故事和浪漫的教练，班福德在西约克郡的崛起让克洛普着迷。

班福德在世界杯预选赛战胜安道尔的比赛中首次代表英格兰国家队出战，在刚刚过去的这个国际比赛期间，他的生涯继续呈现上升趋势。

你可能会说，这是对贝尔萨执教的三个赛季的杰出表现的回报，在那里，他从一个有天赋但不稳定的前锋变成了英超最可靠的9号球员之一。

事实上，班福德是如此的可靠，以至于利物浦在今年早些时候就考虑过签下这位前切尔西球员。

虽然利物浦的兴趣没有发展出什么结果——班福德对成为红军的第五顺位前锋并不是特别感兴趣，而且无论如何已经准备好与利兹签下一份新的五年合同——但这是真的。克洛普是他的粉丝，利物浦的招募团队也是。

克洛普在4月份时说道：“他是一名杰出的球员，他的工作效率非常高，他仍然踢着他最擅长的足球，并且不断进球。这是罕见的。”

红军主帅还记得去年9月的一个早晨，他开车去训练，在talkSPORT电台上听到了一场辩论，这让他摇了摇头。

克洛普说道：“电台上说利兹联需要一个合适的射手，班福德不够好，诸如此类的话，我很高兴班福德能证明他们都错了!”

证明人们的观点是错的，班福德肯定做到了。班福德在2019-20赛季为利兹联攻入16球，帮助球队升上英超，随后他又在上个赛季打入17球，这是他自2014-15赛季在米德尔斯堡以来最高产的赛季。

在米德尔斯堡的那一年是班福德七次被租借中的一次，他18岁的时候在被切尔西外租到诺丁汉森林时完成了职业首秀。

他在米堡表现得很好，就像他在米尔顿凯恩斯和德比郡时一样，但当被要求在英超证明自己时，他很难产生影响。在水晶宫，诺维奇和伯恩利出场19次却没有进球。

他在伯恩利的那段时间特别艰难，主帅戴奇曾一度指责他“含着金汤匙出生”。

人们对班福德的看法——事实证明这些都是错误的——似乎与他的成长经历有关，他的成长经历在顶级英格兰球员中被视为一种反常现象。

他在私立学校接受教育，并被哈佛大学录取。他博学多才，能言善辩，会拉小提琴，表面上来自一个中产阶级家庭。

这错误地引发了人们对他踢球的动机和渴望的质疑，用一句过时的足球用语来说，那就是他可能没有足够的“腹中之火”来达到最高水平。

例如，戴奇的抱怨之一是，班福德在父母的陪同下来到伯恩利签署了他的租借协议。

这为何会惹恼戴奇我们并不清楚，但班福德肯定很高兴，因为他在国际比赛日期间，在伯恩利主场取得了进球，而且上赛季，他在利兹联对阵伯恩利的比赛中也打入了制胜球。

俗话说，君子报仇，十年不晚。

利物浦也知道班福德有多危险。他为利兹联打进的第一个联赛进球是在上个赛季的首轮在安菲尔德客战红军，当时他利用了范迪克罕见的失误破门。

班福德和范迪克将在这个周末再次碰面，克洛普的球队将寻求继续稳固他们的开局，而贝尔萨的球队将寻求他们本赛季的第一场胜利。

埃兰路球场的气氛一定会很喧闹，班福德将会得到丹尼尔-詹姆斯的支持，这位威尔士国脚在夏窗关窗前从曼联转会而来。

利兹联原本可能签下更多的球员，够力足球了解到，利兹联的体育主管维克托-奥尔塔此前曾联系利物浦，询问租借中场柯蒂斯-琼斯的可能性。

可以理解的是，利物浦没有理会对方的询价。琼斯要想在克洛普的大名单中占有一席之地，红军的中场竞争非常激烈，但他仍然是克洛普计划的一部分。

话虽如此，如果奥尔塔来访时，班福德也被放在了谈判桌上，那么两支俱乐部之间谈话可能会持续得更久一点……