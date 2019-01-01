夏窗酝酿惊天交易 阿扎尔赴皇马库蒂尼奥到蓝桥？

切尔西已经为夏窗失去阿扎尔做好准备，他们正在密切关注巴萨球员库蒂尼奥的动向。

北京时间2月7日，据《独立报》消息，如果切尔西在今年夏天无法留住阿扎尔的话，他们会考虑引进在诺坎普球场失意的库蒂尼奥，将巴西人重新带回英超。

切尔西自去年开始就为阿扎尔提供了新的续约合同，据悉周薪为30万英镑，但是比利时人并不想将未来锁定在斯坦福桥，他仍在等待今年夏窗皇马能够为他提出报价。

去年夏窗，切尔西为阿扎尔标价2.5亿英镑，皇马无法匹配此转会费。尽管阿扎尔在俄罗斯世界杯之前曾非常希望转会皇马，但最终还是留在了蓝军。不过在今年夏窗，阿扎尔与俱乐部的合约仅剩1年，切尔西为他的标价可能会降低至1亿英镑。

库蒂尼奥从利物浦转会加盟巴萨后，一直希望在红蓝军团证明自己，但是他在诺坎普的发展并不顺利。本赛季开始以来，他多次坐在替补席上。据悉，他可能会考虑回到英超。切尔西高层打算把库蒂尼奥作为引援的对象，以填补阿扎尔离开的空缺。

库蒂尼奥效力利物浦的201场比赛中，打入54球。巴萨方面并不愿意将他出售，不过有消息称库蒂尼奥会和主帅巴尔韦德商讨自己的未来问题。

由于在诺坎普处境挣扎，库蒂尼奥接受BeIN体育采访时被问及是否会离开巴萨，他说：“没人知道未来会发生的事情。我现在唯一能做的就是努力工作。”