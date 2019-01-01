夏窗终于关了 够力盘点：转会期间的赢家和输家

皇马主帅想把他的法国同胞带到伯纳乌，但这笔交易从未实现，这让双方都很失望。

在经历了一个充斥着大量交易、旷日持久的谈判和突然的180度大转弯的夏天之后，欧洲转会窗口终于关闭了。

下面，我们来看看在这忙乱的几个月里最大的赢家和输家。

其他球队

赢家：孔蒂

孔蒂和马洛塔的结合在电话门事件后给尤文带来了巨大的影响，使他们重新回到了正规。现在，他们再次联手合作，而早期迹象让人们觉得很值得期待。

国米在意甲联赛中有一个完美的开局，在周日战胜卡利亚里之前在主场击败了莱切，他们的夏季转会发挥了关键作用。

孔蒂原来的计划是增加一名中后卫，这样他就可以使用他喜欢的3-5-2阵型，所以无人能及的迭戈·戈丁从马德里竞技自由转会而来。然后他又想让中场重新焕发活力，所以巴雷拉和森西分别从卡利亚里和萨索洛转会而来。

最重要的是，孔蒂想要一个强大的9号来带领球队，所以他们中曼联签下了卢卡库从曼联。而早就相信比利时人将会证明自己的6500万欧元的身价。

租借来的桑切斯的表现如何还有待观察，因为智利人在老特拉福德的日子比卢卡库还要糟糕，但是他在进攻上提供了另一个选择，这也是孔蒂想要的。

多年来，国际米兰第一次同时拥有了一支球队和一名教练，他们都有能力维持冠军联赛的挑战。

孔蒂已经改变了俱乐部的氛围，现在前俱乐部队长伊卡迪终于离开了球队，这名不受欢迎的阿根廷人在最后期限那天以租借的形式加盟了巴黎圣日耳曼。

孔蒂的国米看起来已经像孔蒂的尤文了。老妇人现在将可能不会再在联赛中高枕无忧了。

赢家：马竞

在这个夏天，马德里竞技失去了迭戈·戈丁、安东尼·格里兹曼、罗德里、卢卡斯·埃尔南德斯、胡安弗兰和菲利普·路易斯。

这正是经验和才能的完美结合。

然而我们现在谈论的是他们作为转会窗口的主要赢家之一——凭的又是什么呢?

因为他们出色地取代了那些经过证明的球员。事实上，研究结果也证明了这一点。

马竞在西甲联赛中排名第一，赢得了赛季初的三场联赛，并且已经分别以4分和5分的优势领先于皇家马德里和巴塞罗那。

马竞以2200万欧元(合2000万英镑/ 2400万美元)的价格买进了热刺队的基兰•特里皮尔，但这位饱受诟病的英国人虽然刚刚结束了一个糟糕的英超赛季，但很快就在万达大都会球场安顿了下来。

马里奥·埃莫索和何塞·希门尼斯在后防线上配合默契，而皇马可能会后悔把马科斯·略伦特卖给他们的同城竞争对手。

然而，阿特莱蒂夏季转会的最佳交易无疑是费利克斯。

对于一个十几岁的球员来说，这笔费用在历史上可能是巨大的——1.26亿欧元(1.15亿英镑/ 1.38亿美元)——但如果他能保持他在赛季初闪耀的状态，并帮助床单军团队赢得自2014年以来的首个冠军的话，他将被认为是物超所值的。

输家：博格巴和齐达内

齐达内之所以同意回到正在不断退步的皇家马德里的部分原因是他得到保证，他将在引援工作中拥有很大的发言权。

实际上，这意味着俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯签下了齐达内想要的球员。在法国人执教的第一段时间内，情况并不总是这样——尽管齐达内带领皇马连续三次获得冠军联赛冠军。

阿扎尔是球队的首要目标，在他第一次向佩雷兹推荐比利时人的10年后，终于以1亿欧元(9100万英镑/ 1.1亿美元)的价格从切尔西得到了他。

其他几名球员也被以超过3亿欧元(合2.73亿英镑/ 3.3亿美元)的总价购买进来，包括埃德尔•米利唐、罗德里戈、卢卡•约维奇和弗兰•门迪，但齐达内仍然正确地感觉到，马德里缺乏一个年轻、充满活力、令人印象深刻的中场角色。

保罗·博格巴符合齐达内的所有要求。更重要的是，也许是在意识到索尔斯克亚的球队离英超联赛冠军还有很长一段路要走之后，他决定离开曼联，去寻找一个新的“挑战”。

只是皇马没能做到这一点，那是因为他们没能把齐达内认为过剩的资产成功出售——贝尔和哈梅斯·罗德里格斯。

齐达内为了能够赶走贝尔已经做到了极致，但还是被佩雷斯阻碍——中止了威尔士人前往中超联赛的转会,因为他担心在阿森西奥缺阵的情况下没有足够的替补。另外，阿扎尔的轻微撞伤也起到了一定作用。

最终的结果是博格巴在曼联的表现很糟糕，球迷们已经对他在场上和场下缺乏奉献精神感到厌倦。

与此同时，齐达内也面临着支持者的不安局面。球队的一系列伤病让他很不走运，但是皇马在夏天签下的球员中还没有一个能耐真正与俱乐部联系在一起。尽管在周末对比利亚雷亚尔的比赛中表现出色，但人们对新加盟的球员似乎缺乏信心，尤其是对约维奇。

因此，在齐达内执教皇马的生涯中，球迷们第一次对他是否是重建球队的合适人选产生了怀疑。

上个赛季末，他没能带领球队力挽狂澜，原因是他的两位继任者——朱伦•洛佩特吉和桑蒂•索拉里都很失败。齐达内基本上继承了别人的烂摊子。

然而现在，由于在俱乐部的转会策略中获得了更大的影响力，他在一定程度上陷入了自己造成的混乱。

输家：尤文图斯

尤文图斯击败巴塞罗那和巴黎圣日耳曼，签下了今夏欧洲最令人垂涎的年轻球员德里赫特，理应得到极大的赞誉。

此外，虽然对阿德里安·拉比奥(气质)和拉姆塞(身体状况)还有一些疑问，但他们都有将自己的名字加入尤文的自由转会名单的天赋。

然而，即使考虑到达尼洛在周六对阵那不勒斯的比赛中出人意料的进球，尤文对曼城的这名球员3700万欧元(合3400万英镑/ 4100万美元)的报价也是荒谬的，同样荒谬的还有，在斑马军团进攻阵容仍存在不确定性的情况下，尤文决定让前途光明的莫伊塞•基恩加盟去到了埃弗顿。

很明显，他们的想法是签下另一名9号球员，理想的人选是卢卡库，或者至少是伊卡尔迪。然而，保罗·迪巴拉拒绝作为卢卡库交易的一部分转会去到老特拉福德，而伊卡尔迪最终去了巴黎圣日耳曼。

因此，萨里只能留下31岁的伊瓜因、33岁的曼祖基奇和34岁的罗纳尔多作为他本赛季的中锋人选，而迪巴拉很可能大部分时间继续都在板凳上。

这意味着尤文的攻击力过剩，他们将不得不把一些大牌球员排除在欧冠阵容之外。正如萨里本人所承认的，这是一个“令人尴尬”的局面。

德里赫特是一笔不错的收购，但是由于基耶利尼可能因为重伤而在整个赛季中失去他，因此引援也就抵消了他的损失。

现在看来，这支斑马军团看起来比上个赛季更弱，而不是更强，如果尤文不能结束他们现在23年的欧冠之旅，体育总监法比奥·帕拉蒂奇将会需要回答一些问题。

输家：巴托梅乌

在巴塞罗那试图重新签下内马尔的过程中，有媒体声称巴萨并不想成功完成这笔交易——这次追逐只是为了安抚俱乐部队长莱昂内尔·梅西，因为他很想让自己的好朋友、前锋伙伴回到诺坎普。

即使这是真的，巴萨没能敲定这笔交易也让巴萨主席巴托梅乌看起来很可笑。但是一个处在巴托梅的位置上的人是不会显得可笑的，因为这样会削弱了他在球员、董事会和俱乐部成员中的地位。

就在6个月前，他声称边锋登贝莱——两年前他签下的代替内马尔的年轻人——比巴西人更优秀。然而，巴托梅乌最终还得利用法国人作为内马尔交易的砝码。而这被证明是非常昂贵的。

巴萨为那些不想转会去到王子公园的巴黎圣日耳曼球员开出了报价。伊万·拉基蒂奇最终被说服了，但是登贝莱拒绝离开最终阻止了内马尔的回归。

还必须指出的是，如果巴萨没有以1.2亿欧元(1.09亿英镑/ 1.32亿美元)从马德里竞技买下安东尼•格里兹曼的话，他们就不必让任何球员成为内马尔交易的一部分。他们本来可以用现金来满足巴黎圣日耳曼的要价。

但巴托梅乌拒绝放弃格里兹曼。去年夏天，格里兹曼公开拒绝了诺坎普的转会的举动激怒了球迷和总监们。

这种固执最终导致了内马尔交易的失败，而内马尔交易的失败又给巴托梅乌带来了巨大的压力。

对连贯的招聘计划明显缺乏思路让人感到困惑，更衣室的几名关键成员现在对自己的朋友无法回来感到不安，而其他人则理所当然地对自己被当作一场严重适得其反的鲁莽赌博中的谈判筹码感到恼火。

这可能最终可能会让巴托梅乌失去连任的希望。