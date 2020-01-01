夏普：若曼联围绕他建队 博格巴会成为曼联传奇

这位中场球员在老特拉福德受到了很多批评，但是这名前曼联和英格兰边锋相信他仍然可以成为俱乐部的“轰动人物”。

前中场球员李·夏普相信，如果围绕着博格巴的“世界级”天赋打造一支球队，他将会成为曼联的传奇人物。

关于法国国脚将离开老特拉福德的传闻本月再次浮出水面，但是曼联主教练索尔斯克亚最近表示他不可能在一月转会。

这名26岁的球员在曼联一直饱受批评，许多权威人士认为他在英格兰没有达到人们的期望。

但是夏普认为红魔让博格巴离开是错误的，他们应该尽力说服博格巴拒绝欧洲豪门的引诱。

“我希望俱乐部留住他，我认为他绝对可以成为曼联的传奇。”他告诉天空体育：“我认为他是俱乐部最好的球员之一。”

“他在状态好的时候是世界级的。我知道有时他在90分钟内做不到这一点，但我想如果他们能围绕他建立一支球队，并带来一些能围绕他打球的球员，我想他会成为曼联的轰动人物。”

“唯一的问题是，如果保罗·博格巴决定离开，如果你的球员不开心，那么你也没有什么办法。”

“我不认为他在更衣室里会像人们说的那样让人分心，造成不好的影响。公平地说，我认为球员们很喜欢他，我不认为这是问题所在。”

“我认为这是保罗·博格巴是否想留在曼联的问题。”

“在目前的情况下，当他们重建的时候，他们并没有真正地挑战联赛，这是一个问题，他需要问自己，他是否想去其他地方寻找。”

“但他可能是重建工作的重要组成部分。他们可以围绕他建立一支球队，他可以成为曼联未来几年的传奇。”

博格巴本赛季在英超的出场次数被限制在7次，目前曼联在积分榜上排名第五。