夏普：波切蒂诺的猜测不会帮助到索尔斯克亚

一名前红魔球员认为现任主教练的任务变得更加困难了，因为前热刺主帅正潜伏在身后。

前曼联球员李·夏普认为，关于波切蒂诺将加盟曼联的传闻并没有帮助索尔斯克亚，他认为挪威人的压力与日俱增。

46岁的索尔斯克亚因为球队的不稳定而饱受批评，而关于前托特纳姆热刺主教练波切蒂诺在等候接替索尔斯克亚的报道也继续让人们对今年的夏天感到困惑。

夏普对索尔斯克亚的处境表示同情，认为他不需要担心被替换的额外“压力”，老特拉福德对他的期望仍然很高。

其他球队

“在曼联这样的俱乐部，每周都有压力。你必须赢得每一场比赛，如果你不能，压力就会增加。”这位前曼联中场告诉天空体育。

“他在赛季开始的时候就已经设定了一个目标，我相信那个目标是前四。如果他们没能取得目标，质询和聊天将在幕后进行。”

“波切蒂诺的情况没有帮助，但我也认为奥莱知道掌管俱乐部的压力。”

“他不需要任何外界的影响给他施加额外的压力，他已经感受到了。”

当转会市场重新开放时，曼联希望引进多特蒙德的年轻球员桑乔，因为索尔斯克亚将继续在转会市场上寻找年轻的本土球员。

当被问及他是否会敦促老东家在未来几个月里促成这名英格兰国脚的转会时，夏普回应道：“毫无疑问。他是目前足球界最火热的人物之一。”

“他的数据是令人难以置信的，这不是说他只是这几个月才做到，他已经在几个赛季做到了。”

“他已经证明了他可以在最高水平上保持稳定。这是曼联球迷希望与他们联系在一起的球员。”