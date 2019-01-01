夏普：巅峰C罗可助曼联缩小差距 但他已去尤文

这位前红魔边锋说即使是葡萄牙超级球星也无法让现在的曼联超越其他对手。

李·夏普说，即使曼联的球员名单上有一个巅峰的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他们的速度也会变慢，因为红魔缺乏与最优秀的球员竞争的能力。

前红魔边锋夏普认为即使是五次金球奖得主C·罗纳尔多也不是曼联现在的答案，他告诉记者：“我认为（曼联）仍然会有差距，但是如果一个人一个赛季能进25-30个球的话，他们就不会有那么大的差距了。我们看到了几个赛季前苏亚雷斯加盟利物浦后，事情发生了多么大的变化。如果你有一个球员可以在你处于劣势的时候从中线跑出来得分。如果一个人可以抢点、头球、凌空抽射并在禁区外远射，打入一系列的进球，那么你总是有机会的。你在曼联这样的俱乐部创造充分的机会，你进球的机会就总比失球大。如果你有C·罗纳尔多或者梅西，甚至是哈里·凯恩，那么你永远不会太缺速度。”

当2018年C·罗纳尔多想离开皇家马德里的想法浮出水面时，曼联很想把他带回老特拉福德。他最终去了意甲冠军尤文图斯，而夏普承认红魔仍然缺少世界级的天才。

当被问及这些品质是否可以在曼联的队伍中找到，以及如何弥补这些缺陷时，这位前英格兰国脚说：“我认为博格巴在他效力的日子里可以做到，我们已经看到了一些，但那可能是因为他所在的球队没有鲁尼和C·罗纳尔多所在的球队强大，所以这样的事情不会发生。我认为他们还需要一两个。遗憾的是他们不能把C·罗纳尔多带回来，而不是他去尤文图斯，他们能把加雷斯·贝尔带来吗？世界上有多少球员真的每周都这样？他们数量非常有限，如果你不在欧冠，你怎么把他们带进俱乐部？”

曼联在本赛季的七场英超联赛中只得了9分，在周四的欧罗巴联赛中，他们被阿尔克马尔逼平，全场没有射门中目标。