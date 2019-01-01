夏普：巅峰C罗可助曼联缩小差距 但他已去尤文
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李·夏普说，即使曼联的球员名单上有一个巅峰的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他们的速度也会变慢，因为红魔缺乏与最优秀的球员竞争的能力。
前红魔边锋夏普认为即使是五次金球奖得主C·罗纳尔多也不是曼联现在的答案，他告诉记者：“我认为（曼联）仍然会有差距，但是如果一个人一个赛季能进25-30个球的话，他们就不会有那么大的差距了。我们看到了几个赛季前苏亚雷斯加盟利物浦后，事情发生了多么大的变化。如果你有一个球员可以在你处于劣势的时候从中线跑出来得分。如果一个人可以抢点、头球、凌空抽射并在禁区外远射，打入一系列的进球，那么你总是有机会的。你在曼联这样的俱乐部创造充分的机会，你进球的机会就总比失球大。如果你有C·罗纳尔多或者梅西，甚至是哈里·凯恩，那么你永远不会太缺速度。”
当2018年C·罗纳尔多想离开皇家马德里的想法浮出水面时，曼联很想把他带回老特拉福德。他最终去了意甲冠军尤文图斯，而夏普承认红魔仍然缺少世界级的天才。
当被问及这些品质是否可以在曼联的队伍中找到，以及如何弥补这些缺陷时，这位前英格兰国脚说：“我认为博格巴在他效力的日子里可以做到，我们已经看到了一些，但那可能是因为他所在的球队没有鲁尼和C·罗纳尔多所在的球队强大，所以这样的事情不会发生。我认为他们还需要一两个。遗憾的是他们不能把C·罗纳尔多带回来，而不是他去尤文图斯，他们能把加雷斯·贝尔带来吗？世界上有多少球员真的每周都这样？他们数量非常有限，如果你不在欧冠，你怎么把他们带进俱乐部？”
曼联在本赛季的七场英超联赛中只得了9分，在周四的欧罗巴联赛中，他们被阿尔克马尔逼平，全场没有射门中目标。