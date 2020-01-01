夏普：博格巴无毒无害 他仍是曼联最佳球员

前红魔边锋希望正在进行的转会谈判能够结束，让法国人与布鲁诺·费尔南德斯并肩作战。

李·夏普说，保罗·博格巴在曼联并不是一个“有毒的”存在，他应该被保留下来，因为他仍然是俱乐部的“最佳球员”。

关于这位世界杯冠军中场球员的转会传闻仍在继续，而他的经纪人米诺·拉伊奥拉也在煽风点火，计划在夏天对这位26岁的法国国脚进行下一步的转会谈判。

夏普希望博格巴能够留在曼联，与曼联新援布鲁诺·费尔南德斯并肩作战，没有迹象表明博格巴对此感到不满。

其他球队

“这有点混乱。”前红魔边锋夏普告诉天空体育：“这是奥莱（索尔斯克亚）不需要的东西。我认为保罗·博格巴也可以不用它。”

“他只需要让自己保持健康，保持低调，让他的足球来说话。”

“他是曼联拥有的最好的球员，当他出现并上场时。我真希望俱乐部能留住他。”

“这名经纪人似乎是在挑起一件棘手的事，只是为了让他离开，并为这次转会多赚一点钱。但是，在我看来，他们应该围绕他来组建球队。”

“他和费尔南德斯在中场会是很好的搭档。据我所知，他喜欢曼联，也喜欢这家俱乐部。这取决于今年夏天会发生什么。”

“俱乐部需要他。我不认为他是更衣室里的麻烦制造者和有毒的人。”

“我认为球员们都很喜欢他，也很喜欢他。你不需要那个经纪人出来，像他那样制造麻烦。”