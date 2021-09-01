夏季转会窗落幕：英超二十队共花费11亿英镑引援

英格兰顶级俱乐部的总支出已经连续第二年下降

英超联赛的球队在整个夏季转会窗口花费了11亿英镑来签约新球员，这已经是连续第二年的开支下降了。

根据德勤的分析，今年英超俱乐部夏季支出达到了2015年以来的最低水平。

这标志着英超各队今夏的转会总支出比去年夏天下降了11%，比前年下降了9%，这也意味着这是自2008年到2010年以来，转会支出首次连续两年下降。

英超俱乐部在转会窗关闭的最后一天总共花费了1.5亿英镑。

弗拉西奇以2600万英镑转会西汉姆是当天最大宗的交易，但C罗也以2000万英镑的价格回到曼联，而热刺则从巴塞罗那收购了埃莫森。

与此同时，丹尼尔-詹姆斯以2500万英镑左右的价格从曼联转会利兹联，阿森纳以1600万英镑的价格从博洛尼亚引进了富安健洋，布莱顿在转会窗口关闭前从赫塔费签下了西班牙国脚库库雷利亚。

这个夏季转会窗英超最大宗的单笔交易是曼城引进格拉利什，他们花费了1亿英镑才签下这位英格兰国脚，创造了英国球员的转会费纪录。

切尔西花费9800万英镑从国米签下了卢卡库，非常接近曼城的1亿英镑纪录。

曼联方面，除了C罗之外他们还有更昂贵的引援，俱乐部花费7300万英镑签下长期目标桑乔，并花费4000万英镑签下了瓦拉内。

阿森纳也花了很多钱，他们引进了本-怀特、厄德高和拉姆斯代尔等球员，夏窗总花费1.5亿英镑。

今年，自由转会来到英超的球员数量有所增加，英超所有签约里有22%是不含转会费的，这笔去年夏天的20%有所上涨。

有16支俱乐部在今夏免签了至少一名球员。