夏季无签约冬季也别想 波帅：一月引援很困难

热刺在今年夏天没有签下一名新援，尽管波切蒂诺对此倍感沮丧，但热刺在新赛季开始以来已经创下俱乐部历史最佳战绩，冬窗即将来临，波切蒂诺采访中透露，俱乐部可能在这个转会期仍然无法带来新援。

热刺俱乐部在今年夏天创下一项转会记录，成为英超历史上唯一一家在转会期没有任何引援的球队。

冬窗转会期就在眼前，热刺主帅波切蒂诺这一次冷静了许多，他表示如果仍然没有新援到来，也不会感到失望。

“如果没有新援，我也不会失望的。冬窗进行转会操作一般都会很困难，我很了解这一点，”波切蒂诺告诉记者。“同样的，如果一月份有球员到来，我们需要看看上个赛季那些一月份到来的球员究竟发生了什么。”

“他们需要时间来理解球队战术，需要时间才能有所表现，适应和帮助球队。如果你无法找到合适的球员，我认为最好还是不要强行买人。”

不过热刺很可能在冬窗送走部分球员，比如略伦特和恩库多。

当被问及可能离开的球员时，波切蒂诺说：“有些球员始终无法得到太多上场时间，他们可能需要去其它俱乐部寻找出场机会。”

“这点大家都可以理解，但是整个赛季下来，我们也需要球员轮换，现在得不到机会的球员并不会一直不受重视。那些此刻得不到上场时间的球员，我能感觉得到他们的失望。”

“或许最好的解决方法就是将他们租出去或者直接出售，但是不同球员的具体情况是不一样的。”