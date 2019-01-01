夏季改建刻不容缓 名宿：卖厄齐尔引援四名新人

关于德国人将在今年夏天被出售的猜测还在继续，凯文·坎贝尔认为他应该被出售来筹集资金。

阿森纳应该在这个夏天卖掉厄齐尔，凯文·坎贝尔说，他们可以用这笔钱来引进四名“多才多艺的球员”。

关于这位德国中场在北伦敦的未来，人们还在不断地提出疑问。

他在2018年2月才与俱乐部重新续约，但许多人认为，他不应该被允许继续留在队内。

表现不稳定继续困扰着这位世界杯冠军，而另一个不合时宜的打击使他无法在周日以0-3输给莱斯特的比赛中为球队做出贡献。

坎贝尔认为枪手现在需要把这名30岁的球员离开，让他们在下一个转会窗口期间可以在球队的其他位置上进行再投资。”

这位前阿森纳前锋说:“如果由我来决定，他会离开。”

“我不认为他能为阿森纳做出足够的贡献。从球队的结构和英超联赛的发展来看，我认为他做得还不够。”

“他是一个非常有天赋的球员？当然。但从他的天赋来看，在我看来他做的还不够。”

“他的工资可以带来四名球员。可能是四个多才多艺的球员。”

“用一个人的工资，你能得到四个提升球队的机会，而这必须放在首位。”

“阿森纳近年来还没有这样的球员，他们需要找回这种感觉。”

埃梅里认为需要在这个夏天的阵容更新，然而阿森纳有太多的球员。

枪手并没有在最近的转会窗口上投入大量资金，看起来也不太可能在夏天放松钱包。

而送走厄齐尔可能会提供有用的资金。

然而，他们需要确定一些目标来填补中场的空缺，因为拉姆塞将在夏天以自由球员的身份加盟与尤文图斯。

但是现在，枪手必须确保他们的注意力集中在当下——正在进行英超前四争夺战以及欧联杯冠军。