夏奇拉侄子与皮克所拥球队安道尔俱乐部签约

塔里克·安东尼奥·梅巴拉克上周末首次代表安道尔预备队出场，这一举动引起了一些人的注意。

哥伦比亚流行歌手夏奇拉的侄子上周末在安道尔俱乐部首次亮相，该俱乐部为巴塞罗那后卫皮克所有。

2018年12月，安道尔足球俱乐部(Andorra FC)被皮克的投资集团Kosmos收购。

皮克是夏奇拉的伴侣，也是她两个儿子米兰和萨莎的父亲，两人从2011年开始交往至今。

这位女歌手的侄子，塔里克·安东尼奥·梅巴拉克年仅19岁，是一名后卫，在周日4:1战胜Rialp的比赛中，他为俱乐部预备队打满了90分钟，并穿着3号球衣，这也是皮克在巴塞罗那队所穿的号码。

梅巴拉克是夏奇拉的一个兄弟托尼诺的儿子，他曾在哥伦比亚的马德里竞技青年队和圣达菲波哥大青年队效力。

他还参加了由阿根廷教练韦甘特(Alejandro Waigandt)执教的迈阿密足球俱乐部(Miami Soccer club)。

安道尔B队教练卡洛斯·桑切斯在这位年轻球员首次亮相后说：“他踢的是右后卫，但我让踢的是边锋，因为我们谈论的是一个快速而有力量的球员。”

“他在身体上是个野兽，因为他的速度，球场对他来说太小了。”

“他告诉我，当他还是个小男孩的时候，他打9号，打边锋。毫无疑问，他能给我们带来很多。”

梅巴拉克已经在安道尔和一队一起训练。

虽然总部设在位于法国和西班牙之间的比利牛斯山脉的独立公国，但该俱乐部自1948年以来一直在西班牙足球联赛体系中竞争。

当Kosmos接管俱乐部时，他们正为债务而挣扎，离降级只差一分，落后领头羊加泰罗尼亚17分。

现年32岁的皮克是从安道尔的“朋友的朋友”那里听说这个俱乐部的，他认为“这可能是个有趣的机会”。

他今年夏天告诉BBC：“与其他西班牙俱乐部的主要区别在于，整个国家都在支持这支球队。”

“我们不想只是一个投资者，我们想参与团队，让团队变得更好，把团队放在更高的部门。”

皮克的第一步是任命前巴塞罗那球员加西亚为主教练。