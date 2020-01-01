复训续约两不误！疫情之下见证真豪门！

“重新和队友们一起回归线下训练的感觉真的太特别了。”拜仁慕尼黑队长诺伊尔在时隔两周，第一次回到位于塞本纳大街的总部，在阳光下完成线下训练后由衷感叹。

3月13日，德国足球职业联盟面临疫情蔓延的巨大压力，临时决定联赛停摆。最新情况是，德甲不会在4月恢复，但根据情况争取在5月第一或第二个周末重新开始空场比赛。正是在这样的背景下，拜仁慕尼黑在本周一成为第一家宣布恢复部分线下训练的欧洲顶级豪门。

其他球队

为确保训练万无一失，俱乐部进行周密规划。周一的训练从10点到14点分成不同时间段进行，所有21名球员分成4组，每组最多不超过5人。球员从来到地下停车库开始就分开，大家在不同的更衣室进行准备，同一个更衣室最多同时容纳两名球员。

训练在不同的三块场地进行，教练和球员都会避免激烈和近距离身体对抗，球员之间保持至足够间距，包括训练开始前避免拥抱和握手。主要训练内容被安排为四个部分：热身，慢跑，技巧和射门训练。令人欣喜的是，缺席训练近一个半月的波兰球星莱万首次恢复正常训练。训练结束后，球员不洗澡，带着俱乐部准备好的午餐直接回家，俱乐部此前也呼吁球迷不要前往训练基地观看训练。

值得一提的是，拜仁其实也是体育界网络授课的“先驱”。德甲停摆后，球队之前已经经过了大约两周的“网络授课训练”。在央视新闻报道之后，许多国内团体也纷纷效仿拜仁“实时多屏，全员互动，特殊嘉宾”的授课模式。球迷不仅能在训练中看到球员在家训练的真实状态，教练和球员之间的轻松互动，还能看到施魏因斯泰格，罗本等拜仁传奇球星的“乱入”！球员们欢快轻松的状态，也同样反映出俱乐部对于疫情的乐观积极态度。

在这场对阵疫情的战斗中，拜仁慕尼黑非常团结，球员和俱乐部高层此前主动放弃20%的薪水，确保千余名员工的薪水正常发出。拜仁董事会主席鲁梅尼格也表示，俱乐部绝不会在续约谈判中，以疫情为理由压价。过去这几天，我们先后听到弗利克和穆勒续约的好消息。这并非每一家俱乐部都可以做到，更体现出拜仁过去近三十年来坚持健康的财政政策是多么重要。

事实上，拜仁对于这场疫情的准备很充分，国际化与战略事务董事约尔格·瓦克透露，自己在今年1月底第一次听亚太区总裁鲁文·卡斯帕在电话里谈到新冠肺炎疫情在中国蔓延的情况。瓦克和其他董事会成员，包括鲁梅尼格主席以及卡恩一起录制视频，向在上海办公室的同事们送去祝福和慰问。

瓦克表示，此举是要让大家记住拜仁慕尼黑是一个大家庭，俱乐部不会忘记任何一个人。拜仁慕尼黑是第一家安排球员拍摄视频祝福中国球迷的欧洲俱乐部，球员们也纷纷在视频里给中国球迷加油鼓劲。国务委员兼外长王毅在慕尼黑安全会议上，充分肯定了拜仁慕尼黑对于中国抗击疫情的支持。在欧洲范围内，拜仁也堪称抗疫楷模，俱乐部和其他三家参加欧冠的球队一起拿出2000万欧元帮助其他俱乐部渡过危机，基米希和戈雷茨卡发起捐助活动已筹集近400万欧元，穆勒、蒂亚戈和马丁内斯等球员也都在提供力所能及的帮助。

尽管远隔千山万水，但中国球迷和拜仁心灵相通。中国球迷没有忘记拜仁在我们疫情最严重时候送出的祝福，他们当中很多人在上周特意录制视频给拜仁全队和俱乐部送上祝福，其中也包括此前赴武汉支援，在隔离服上写上“Mia San Mia”的戴医生，球员们看到后非常振奋，穆勒还特意在个人微博转发。这一视频也被拜仁美国办公室转发给当地球迷，办公室负责人鲁道夫·比达尔表示，他们在保证自己健康的同时，努力保持和美国球迷的联络，包括发送问候视频以及线上互动，“疫情当前，足球是一个能令人放松的项目，即使目前没有比赛，我们也依然与拜仁慕尼黑这个大家庭一起，在这个困难的时期，给予球迷们支持。”

瓦克认为，中国抗疫的初步胜利，也让其他国家看到了希望。他用中文“危机”一词进行巧妙解释，表示机会正蕴藏在其中，突如其来的新冠疫情会让全世界的联系更加紧密。鲁文·卡斯帕坚信，无论是中国还是世界，都会最终战胜新冠疫情，相信拜仁慕尼黑依然会在其中扮演重要的角色。