复出展宏图 洛里：穆里尼奥的使命就是赢得奖杯

法国门将期待着回归赛场，他说他并不担心自己的身体，因为他的性格中有“不怕死的一面”。

热刺门将雨果·洛里表示，穆里尼奥在俱乐部的使命就是赢得一座奖杯。

“他（穆里尼奥）有一个特殊的使命，那就是得到我们所缺少的：一座奖杯。”他告诉《队报》：“我们想继续我们近年来所做的事情，踢出精彩的足球，接近一些最出色的球队，但我们的努力没有回报。”

“同时，我从17岁起就一直认为球员的影响力是最重要的。阻止恶性循环的努力取决于我们。”

由于在对阵布莱顿的比赛中肘部脱臼，洛里还没有机会在葡萄牙人的带领下出场。

“我从来没有感到过这样的痛苦。”他说：“我想吗啡花了很长时间才起作用，我不确定我在球场上注射的麻醉是否起作用。我在医院里才得到了解脱。”

不过，他对尽快复出充满希望，并表示有信心在今年夏天随法国队参加欧洲杯。

“我的想法是在1月底回来，但这取决于我的感觉和教练的选择。”他说：“所有的比赛都是重要的，现在球队不是我们想要的样子。所以你要仔细想想：我必须达到100%的状态才能回来。”

“我算是有运气了，事情本可以严重得多。如果发生了骨折，或许就会出现错过欧洲杯的问题。神经也没有损伤：只是韧带和一些肌肉撕裂。但还是花了三个月的时间。”

与此同时，他相信他能像以前一样坚强勇敢地回来。

他说：“我一直都有不怕死的一面。这是下意识的。我总是喜欢头朝下跳进水里，总是寻找刺激。所以它会自己回来的。我很快就恢复了对自己身体的信心。”