备战欧战 狼队官宣签下大巴黎青年球员尼亚

这名少年之前是巴黎圣日耳曼19岁以下青年队的队长，他将前往莫里尼克斯，努诺·埃斯皮里托·桑托正在为他的球队准备欧洲赛事。

狼队已经从法甲冠军那里签下了巴黎圣日耳曼后卫拉斐尔·尼亚，合同为期三年。

这名19岁的球员之前是法国U19青年队的队长，他与狼队的合同将使他在米德兰兹俱乐部效力到2021-22赛季结束。

之前，够力足球就报道过狼队主教练对这名球员的兴趣——未来右后卫的长期选择，这名少年有望在即将到来的赛季在罗伯·爱德华兹的U23青年队中初露锋芒。

在上个赛季的青年欧冠联赛中，尼亚是巴黎圣日耳曼队的主力球员，在那里他带领球队战胜了利物浦、那不勒斯和贝尔格莱德红星队。

在狼队的官方网站上，青训经理斯科特·塞拉斯兴高采烈地谈到了这笔最新收购，并把他称之为“领袖”。

“他是我们关注了很长一段时间的球员，”他说。“我们很幸运，他在寻找一些新的东西，我们能够给他提供一个新的挑战。来到狼队和英格兰队的吸引力是巨大的。”

“作为一名球员，他非常符合我们的风格。他是一个控球出色的后卫，能够很好的阅读比赛，预判能力很强，所以他有真正的潜力。像很多小伙子一样，我们会在不同的位置上尝试他，去发现他在我们的体系中最适合的位置。”

“从过去几天与他见面并观看他的训练之后，你可以看出他是一位领导者和沟通者，他给人留下了深刻的印象。”

狼队将在7月下旬开始他们的季前赛行程，届时他们将在中国与曼城、纽卡斯尔联队和西汉姆联争夺英超亚洲杯。

他们将在第二轮资格赛中面对北爱尔兰十字军或者法罗群岛俱乐部B36托尔沙文，这是他们自1980年以来第一次回到欧洲赛场。

“所有23岁以下的小伙子都希望能参与其中，”他补充道。“努诺说过他不会有一个庞大的阵容，而且今年还有额外的比赛计划，所以在支持一线队方面，希望很多男孩们能得到机会。”