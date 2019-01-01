备战双红会 范戴克承认曼联近况的确不佳

红军后卫已经看到对手阵中许多球员被排除在这场关键比赛之外，但是他仍然意识到必须全力以赴才能得到三分。

范戴克承认曼联目前面临的形势“并不理想”，而利物浦想要给这支老对手的阵容施加更大的压力。

英国足球史上最激烈的对抗之一将在周日重新点燃，届时·克洛普将带领他手下的英超领头羊前往老特拉福德。

利物浦将有望在本赛季的客场之旅中创造一个完美的顶级联赛记录，并在联赛中取得17连胜。

相比之下，曼联准备在没有德赫亚和博格巴的情况下面对利物浦，伤病问题仍然困扰着索尔斯克亚。

范戴克在接受采访时谈到了利物浦所掌握的命运:“对他们来说，失去世界上最好的门将之一，同时也缺少他们最重要的中场球员之一，并不是一个理想的情况。他们会很失望，但对我们来说，我们只想专注于自己。”

“他们想要为本赛季所经历一切而卷土重来，这并不是他们目前为止想要的，但是我们想要走到场上，扩大我们的积分优势并保持胜利。”

“他们不在最好的状态中，他们缺乏饱满的自信，他们没有在想要的局面中，但是足球的好处是你可以在任何比赛中反弹。他们可能认为这是最好的反弹时机，但我们知道这一点。我们想要为球场上的每一分钟而战，努力把三分带回利物浦。”

“这很重要，但对球迷来说更重要。我认为所有的欧冠比赛都像这场比赛一样重要。整个气氛和实际比赛场面比其他一些比赛更激烈，但我不认为这是本赛季最重要的。最重要的是欧冠联赛，以及那些可能决定我们赢得英超冠军的联赛场次。”

虽然曼联还没有完全恢复状态，但是范戴克意识到他需要发挥出最好的状态来帮助利物浦越迈过这一关，这位荷兰中卫承认他已经成为了克洛普球队的领袖。

他补充道：“我想参加每一场比赛。无论如何，这是作为一名足球运动员最有趣的部分，上场向世界展示你的才华，和你日复一日训练的球队一起赢得比赛。”

“这并不容易，你需要照顾好自己，在我们的生活中，很多东西都十分重要。例如，我们在接下来的11天里要打4场比赛，你会处于旅途当中，住在酒店，你需要注意自己的饮食，确保自己恢复良好。”

“我不抱怨,不会。但你需要照顾好自己,因为在一天结束的时候,人们来到体育场观看你踢球,你在前一天感冒发烧都不重要，他们只想要你出现在比赛日。”

“这就是为什么照顾好自己很重要，其中很大一部分就是为了保持健康。幸运的是，到目前为止，我做得很好，希望我能延续下去。”

“不管有没有队长袖标，我的角色都是一样的。我努力承担责任，因为在我的位置上，我必须承担责任，我也想去承担责任。我试着从后防线上领导兄弟们，大多数时候，我对整个球场有一个大概的了解，所以我可以试着对着前面的三个人喊，不管他们有没有听到。”

“在我周围，无论是守门员、边后卫还是中场球员，我都会对他们大喊大叫，不管是废话还是必须要说的话。我认为在足球比赛中保持清醒和警觉是非常重要的，有时他们也不得不对我大喊大叫，他们会的。”