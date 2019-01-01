备受冷落 罗霍渴望冬季离开曼联

马科斯·罗霍希望在一月转会窗内寻找转会机会，除非他能奇迹般地回到曼联首发。

阿斯顿维拉与这位阿根廷国脚在转会截止前联系在一起，曼联也准备放他走。

索尔斯克亚希望通过削减预算来精简他的阵容，给那些不在他一线队计划中的球员提供转会机会。在英格兰中后卫哈利·马奎尔以8500万英镑的价格从莱斯特城转会而来后，罗霍已经做好了离开的准备。

他曾被安排租借加盟埃弗顿一个赛季，但这一计划最终泡汤，29岁的他在老特拉福德受到冷落。

本赛季到目前为止，他只出现在比赛日阵容中一次，他说如果一切没有改变，他将在一月份离开。

在阿根廷国家队备战的罗霍表示：“我和斯卡罗尼（阿根廷主教练）谈过，他告诉我他很高兴，因为在季前赛我打了很多场比赛，我看起来很好，这就是他征召我的原因，但我必须上场。我确信，要想在国家队踢球，你必须在你的俱乐部里踢球，你必须永远在那里，当你在这里的时候，你要证明为什么（会被国家队征召）。”

“在这么大的俱乐部里，你很难离开。我有机会加盟埃弗顿，但是俱乐部和教练的决定让我无法加盟。我已经有两年没有参加球队的季前赛了，我感觉身体很好。对我来说最重要的是，教练是否决定让我上场。”

“现在我必须战斗到12月，如果不成功，我将试图离开。（世界杯）预选赛和美洲杯即将到来，我想成为其中的一员。我不想再被淘汰了，我想用尽所有的可能性来竞争。”