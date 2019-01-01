处罚结果出炉 国安冲突球迷终遭处理

在昨天对阵华夏幸福的比赛中，多名冲突球迷被警方带走，并于今天被正式处罚。

在昨天北京国安与河北华夏幸福的比赛中，多名国安球迷与安保发生冲突，最终他们都因推搡辱骂民警、妨碍公务而被带走。

就在今天，廊坊警方终于公布了处罚结果，其中6人将被依法刑事拘留，其他三人则被处以行政警告。

廊坊警方宣布，多名国安球迷在昨天与华夏的比赛中与安保发生冲突、并推搡和辱骂民警，妨碍公务，其中六人将被依法行政拘留，另外三人则受到行政警告的处罚。

警方公告如下：

“4月20日15时许，在中超联赛廊坊赛场北京中赫国安队客场对阵河北华夏幸福队比赛前，部分客场球迷在廊坊市广阳区北凤道与新开路交口处集结，然后沿北凤道由西向东行进。球迷队伍占用非机动车道，扰乱道路交通秩序；个别球迷燃放烟花,造成附近空气污染;在体育场南侧入口处，在没有开放进入的情况下，部分球迷欲强行进入体育场，与安保人员发生冲突，扰乱了比赛场区正常秩序，赛事结束后，两名球迷以辱骂、推搡等方式阻碍民警依法执行职务。针对以上警情，我市警方均迅速出动，平息事态，并将为首的九人带回开发区公安分局作进一步处理。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，开发区公安分局对张某等六人分别处以行政拘留6至15天处罚，对田某某等三人处以行政警告处罚。”

对球迷来说，随主帅前往客场本是一件乐事，但最后闹到这种情况是谁都不愿看到的，希望球迷们能够在接下来的观赛过程中享受足球带球的快乐。