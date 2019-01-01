处子秀进球助红魔大胜 威尔士新王坦言不紧张

这位威尔士国脚在4-0大胜切尔西的比赛中充分享受了自己红魔生涯的英超首秀，但他对于未来的期待绝不止于此。

詹姆斯在今年夏天成为了索尔斯克亚成为曼联主帅后签下的第一位新援。这名年轻的威尔士国脚在季前赛就有进球入账，而在自己的英超首秀上，他还顺利取得运动战进球。

他高速变幻的步频和不知疲倦的奔跑，都注定了他能够很快在英超层面为球队带来改变。

而21岁的威尔士边锋相信，他在老特拉福德还能激发出更多潜能。在赛后接受曼联官网采访时，詹姆斯说道：“我没有首发，但这并不会令我感到沮丧。我只需要准备好上场，我相信每个人都是组成胜利的一部分。”

“上场我左右两边都能打，两边我都很享受。”

“我知道防守反击迟早要来，所以你要在正确的时间出现在正确的位置。谢天谢地我这样做了。我知道折射有点幸运的成分，但这也是对我的回报。”

“我感到很兴奋，我不打算说我很紧张。我上场的时候球队已经3-0领先了，所以我只要上场并且享受自己就可以了，告诉人们我为什么会来到这里，就是这样。”

“我上场的时候气氛非常棒，我觉得球迷们真的很好，他们始终支持着我们。”

“我们季前在所有地方也都受到了这样的待遇，球迷们非常热情，在这里也是。能够在这里打入进球就是梦想成真。”

而在接到博格巴横穿，在右路包抄到位打入进球后，詹姆斯双手指天，将自己的首粒英超进球献给了自己几周前去世的父亲，这一场面令人十分动容。