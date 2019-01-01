处变不惊 范戴克：德里赫特面对批评总是很冷静

据他的荷兰队友说，尽管德里赫特在意甲的处子秀很艰难，但这名后卫仍然保持冷静。

维吉尔·范戴克支持他的荷兰队友马泰斯·德里赫特摆脱在尤文图斯意甲处子秀中表现不佳的影响。

前阿贾克斯后卫德里赫特因在周六尤文图斯4-3击败那不勒斯的比赛中表现不佳而受到批评。

由于基耶利尼的前十字韧带受伤，这名20岁的球员和博努奇搭档出战，但他在下半场难以应对那不勒斯的猛烈进攻，而且尤文的三粒失球在一定程度上要归咎于他。

荷兰队主教练罗纳德·科曼为这位身价7500万欧元的中后卫辩护，利物浦球星范戴克也表达了同样的观点。

“我看到马泰斯非常正常地来到这里。”范戴克在荷兰与德国的2020年欧洲杯预选赛前的新闻发布会上说：“认识他的人都知道，在这种情况下，他总是保持冷静。当然，我和他谈过。但是我们不需要告诉对方太多。我认为这也是只有当你们第一次见面时才会谈论的话题。在那之后，我们将把注意力放在未来和我们面前的比赛上。这就是我们所做的。”

德里赫特的前俱乐部队友弗兰基·德容在休赛期加盟了西甲冠军巴塞罗那，不过这位中场球员的角色与他在阿贾克斯和荷兰队时的角色略有不同。

“不，一点也不。”当被问及是否需要额外的工作来适应荷兰的体系时，范戴克说：“我认为他们将再次展现出为什么他们对我们如此重要。”

与此同时，科曼反驳了荷兰在3月主场2-3负于德国后将感受到额外压力的说法。

“我们总是有压力。特别是现在对阵德国。”科曼说：“从外部来看，由于我们最近的一次交手，我们的肩上似乎有些压力。我们还有一些其他的比赛。我相信我们可以在明天对德国的比赛中取得一个好的成绩。在这种情况下，剩下的考验就会简单一些。如果不能，我们的主要目标当然应该还是进入欧洲杯。”