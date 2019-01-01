声援瓜帅 克洛普批评英超赛程：三天两赛是犯罪

红军主帅承认他的国内对手在2020年之前的拥挤的赛程中受到了不公平的对待。

利物浦主帅克洛普称曼城需要在48小时内打两场英超联赛是“犯罪”。

瓜迪奥拉的球队将在12月27日对阵狼队，然后在29日主场迎战谢菲尔德联。

曼城主帅已经表达了对赛程安排的不满，甚至写信给英超联赛投诉。

虽然红军可能希望瓜迪奥拉的队伍在这个节日季的英超联赛中继续失分，但克洛普同情曼城的想法，认为没有一支球队应该在如此短的时间内连续打两场联赛。

“绝对不行。”克洛普说：“节礼日的比赛对所有教练来说都没有问题，但是27日和29日的比赛是犯罪。”

“今年我们将踢26号和29号的比赛，就像过节一样。我理解那些说不应该发生这种事的人。他们没有呻吟。他们只是陈述事实。”

“不是为了看热闹。如果有更多的球队参加26号和29号的比赛就不是问题了。没有理由更多的球队在两场英超联赛之间的休息时间不超过48小时。”

“显然，我们想说什么就说什么，但没有人在听。26号和28号的教练每年都是一样的。体育科学没有给你任何东西来处理这个。身体需要一定的时间才能恢复。但我们完全忽略了它。”

“我们只是说，‘哦，他们今天又跑起来怪怪的。’我们今年没有这样的情况，但我理解每一位主教练，当我们看到这个问题出现时，他们会不时地提到它——或者几乎总是这样——因为这是不好的，但其他人必须做出决定。”

利物浦最近被迫在24小时内参加了联赛杯和世俱杯的比赛，克洛普选择了两支不同的球队。

在夺得世俱杯后，利物浦现在的焦点又回到了英超联赛，目前俱乐部在积分榜上领先10分。

在节礼日与莱斯特城的比赛之前，克洛普强调他的球队不能因为曼城在国内比赛中设立了一个新的标准而犯错。

“这已经改变了。你不能再输掉比赛了。”他说。

“他们（曼城）过去三年表现出的那种一致性令人难以置信，而且很难做到。所以他们两年前成为冠军，去年，我们帮助了他们很多，他们也帮助了我们很多，我们试图赶上他们。他们以一种令人难以置信的方式做到了这一点。”

“赢得英超联赛应该是困难的，这是一个强大的联赛，你现在看到的所有球队。你必须每三天就准备好赢得一场比赛。我们知道这一点，所以不要去想上一场我们赢了的比赛，我们不会去想下一场之后的比赛，我们只想着下一场。”

“面对我们面临的所有问题和困难，这基本上是一个计划，有时会奏效。这就是我们所做的。”