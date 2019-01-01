壮心不已 里贝里：我仍能为大球队踢两年

36岁的里贝里在离开拜仁慕尼黑之后仍然希望在最高水平竞技。

里贝里透露，他仍然希望在6月底离开拜仁慕尼黑后为一家“大俱乐部”效力。

这位36岁的球员在2007年加盟德甲，为俱乐部出场425次，攻入124粒进球。这位法国人在安联球场帮助球队赢得了23座奖杯，其中最引人注目的是在2013年以2-1战胜多特蒙德后，帮助球队举起了欧冠冠军奖杯。

里贝里仍然相信他在最高水平上还有竞争力，他告诉《队报》：“我仍然很饥饿，我想我还能做出贡献。只要我认为我的头脑和腿处于一个高水平，我就会去做。我从不骗人。我仍然可以为一家大俱乐部效力……让我想想……我想再打两个赛季。”

这名边锋在上个赛季末宣布离开拜仁，与另一名长期效力的边锋罗本一同离开，这对组合在德国足坛的统治时期就此落幕。

他的告别演出完全按照他所希望的剧本进行，这位36岁的球员替补登场后进球，他在两名后卫之间晃动，然后劲射近门柱得手。

在他这个年纪，一些球员可能会被从欧洲最具竞争力的联赛转移到阳光海岸的大笔资金所吸引，但里贝里说他打算换一种方式。

“我到处都有钱，但我想要挑战。”他补充道：“我认为我仍然可以应对巨大的挑战。当我来到这里的时候，拜仁在德甲联赛中排名第14，没有进入欧冠。12年后，我带着23个头衔离开了。”

这名前马赛前锋的爆料似乎结束了关于他将转会到新升级的英超球队谢菲尔德联的谣言。法国人可能会考虑回到他的祖国，在2005年加盟加拉塔萨雷之前，他在布洛涅、奥林匹亚阿莱斯、布雷斯特和梅兹度过了他职业生涯的早期。