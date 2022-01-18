墨西哥足协重拳打击反同性恋行为 违规球迷将被禁止入场五年

墨西哥足协（FMF）宣布，他们将对任何在国家队比赛中参与反同性恋口号的球迷实施五年禁赛。

FMF主席德路易萨在周一透露了这一计划，FMF将对那些玷污国家声誉的人采取果断行动。

近年来，墨西哥一直在努力消除一些歧视性口号，特别是当对手守门员踢球时喊出的口号，他们已经因为这些事情多次受到过国际足联的制裁，并被施加空场禁令。

由于之前出现了反同性恋口号，墨西哥将在接下来的两场世预赛中空场比赛，分别在1月30日和2月2日主场对阵哥斯达黎加和巴拿马。

然而，体育仲裁法庭（CAS）已经取消了这些制裁，球迷将被允许参加这两场在阿兹台克球场举行的比赛，尽管球场容客量将减少到只有2000人。

即将到来的这两场比赛将被用作新措施的试点，墨西哥国内的俱乐部也在推动消除歧视口号。

FMF透露，一个新的在线票务注册系统将落地，同时还将加强体育场的安保，并威胁对任何违反规则的人进行长期停赛。

FMF的声明写道："墨西哥足协重申其对体育场内任何攻击性或歧视性言论的零容忍立场，并感谢战略盟友、媒体、墨西哥超级联赛以及墨西哥和美国球迷的合作，以消除我们比赛中的歧视性口号。"

足协主席德路易萨说道："通过这些措施，加上之前的努力，我们将继续寻求结束歧视性行为，停止影响我们的国家队，并惩罚需要为此负责的人，而不是我们大多数无辜的球迷，他们已经明白，这些口号除了影响我们所有人之外，什么作用都没有。”

"我们不能容忍歧视性的行为，我们不能在空荡荡的体育场里比赛，我们不能让国家队面临被扣分或影响成绩的风险。我们邀请我们伟大的球迷们一起遵守这些措施，让我们在所有的比赛中依靠他们的支持。"