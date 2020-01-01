墨菲：菲尔米诺换姆巴佩会让利物浦变得更可怕

这位前红军中场球员不愿意与巴西前锋分手，但他承认如果花对了钱，每个人都是可以替代的。

丹尼·墨菲说，利物浦应该尽其所能留住罗伯特·菲尔米诺，但是引进姆巴佩来代替巴西人可能会让尤尔根·克洛普的球队更加可怕。

红军在过去的12个月里击败了所有的对手。

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2018-19赛季的欧冠荣耀已经被欧足联超级杯和世俱杯的成功所补充。

英超联赛积分榜首也拉开了22分的领先优势，期待已久的冠军荣誉似乎即将在安菲尔德揭晓。

菲尔米诺在利物浦取得的进步中起了主导作用，这位努力工作的28岁球员完全适合克洛普的体系，尽管他从来没有高产过。

墨菲承认南美人是这台运转良好的机器上的关键一环，但他也被认为是与拜仁慕尼黑联系在一起的人，还有人认为曼联有意为世界杯冠军姆巴佩突袭巴黎圣日耳曼。

“你能再找一个像费尔米诺一样进很多球的前锋吗?”是的。”前利物浦中场墨菲告诉《talkSPORT》。

“他们会像菲尔米诺那样助攻那么多，并且帮助球队的凝聚力达到同样好的水平吗？也许不能，但这世界上有很多球员。”

“菲尔米诺是对利物浦体系和两名边锋的打法的完美补充。”

“作为一个三人组，他们很棒，不是吗？但是如果你说“没有人能像菲尔米诺一样”。他很特别，很独特，他是一个很棒的球员，这有点像凯文·基冈离开的时候；肯尼·达格利什加入了我们。”

“苏亚雷斯走了，‘天啊，谁来顶替他？’然后马内、萨拉赫和菲尔米诺来了。”

“菲尔米诺和苏亚雷斯一样深受球迷的喜爱。拉什离开了，(约翰)阿尔德里奇来了并贡献了进球。足球确实在前进。”

“他是可替换的吗？是的。任何人都是。这将改变现状。”

墨菲补充道:“如果利物浦失去发菲尔米诺，但是得到了姆巴佩，这会是一个更可怕的三前锋组合吗？”

“他能填补其他两人吗？这是一个争论。没有人能给我一个事实。”

“我认为如果姆巴佩在前场和马内、萨拉赫搭档，那会比菲尔米诺、萨拉赫和马内更可怕。这只是我的看法。”

“我不是在贬低菲尔米诺的成就，他是一名出色的球员。”

菲尔米诺为利物浦出场228次，打进76球，在2019- 2020赛季中继续保持了他在默西塞德的5个赛季中进球均达到两位数的记录。