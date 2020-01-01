墨菲：若阿圭罗在利物浦或曼联 他会有更高地位

前安菲尔德球星并不认为阿根廷前锋在曼城得到了他应得的荣誉。

丹尼·墨菲认为，足球球迷们认为塞尔吉奥·阿圭罗的天赋是“理所当然的”，他认为这位前锋在曼城的成就被低估了。

阿圭罗在周日曼城6-1战胜阿斯顿维拉的比赛中攻入三球，成为英超历史上第一个上演12次帽子戏法的球员。

阿根廷国脚比阿森纳传奇蒂埃里·亨利多进两球，成为英超历史上进球数最多的外籍球员，他的英超总进球数达到177个。

然而，有些人认为阿圭罗在伟大程度方面并不像阿兰·希勒或亨利，墨菲认为这与他效力于曼城有关系。

这位前利物浦中场表示，如果这位前锋在利物浦或者曼联的阵容中，他会得到更高的评价。

他告诉talkSPORT：“我认为我们认为他的成就是理所当然的。这不是针对曼城球迷的，更多的是关于曼城的品牌、俱乐部和历史，但这是因为他为曼城效力吗？”

“如果他为利物浦或曼联踢球，我们会更多地谈论他并把他放在更高的位置上吗？”

“我认为他是曼城发展的一部分，很多人认为这与金钱有关。如果你所在的球队拥有所有最好的球员，那种轻率的观点会认为你将成为一个进球很多的前锋。”

“不管你在哪个球队，也不管球员有多好，进球是一种艺术。我想我们已经把他当成理所当然了。我们能把他和亨利或者希勒相提并论吗？”

“亨利和希勒，可能是英超联赛中两个最好的例子，我们所见过的两个最出色的前锋，我认为，他们有能力独自提升球队。他们是球队的王牌。当球队中没有其他人挺身而出的时候，他们抓住了比赛的机会。”

“我知道亨利加入了一支出色的阿森纳，但他仍然是他们的核心。没有亨利的阿森纳从来没有那么好。”

“敌对的球迷认为阿圭罗能和这样的球员相提并论吗？还是我们没有给他应得的荣誉？”

墨菲继续表达了他的想法，他认为曼城是由于他们的经济实力而引起的广泛嫉妒的受害者，在此之前，他将亨利称为英格兰足球史上最出色的球员。

他补充道：“只要你想，你总能有一些嫉妒的地方，一家俱乐部被成功收购，大洒金钱在球员身上，让他们变得更好。你总是会得到一些对此有一定嫉妒心的球迷。这是生活的一部分。因此，对于那些被买来并且很优秀的球员来说，这是一个结果。”

“阿圭罗是在一群出色的球员和一支出色的球队中，而不是让那支球队变得出色吗？”

“亨利在各个方面都是一个完美的球员，是我见过的最好的前锋，因为他可以在任何地方进球，但他也可以用他的盘带、技术和力量来杀死你。”

“这不是贬低阿圭罗或希勒，但对我来说，他是最好的。”