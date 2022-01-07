增加灵活性、避免受伤、减少压力：瑜伽如何帮助萨拉赫、哈兰德等球员保持顶级状态

穆罕默德-萨拉赫，一如既往，是安菲尔德球场内最冷静的人。

当球迷和队友——也许还有媒体席位上的一两个人——沉浸在他进球的时刻时，埃及人只会面露微笑。

他双手合十，闭上眼睛，抬起左腿，将其放在右腿上。

合十礼。

那一天，利物浦球迷们向他们的埃及国王鞠躬了。萨拉赫为利物浦打进了一些华丽的进球，但很少有像他在2019年4月那个下午对切尔西的进球那样令人瞠目结舌的壮观。

也很少有庆祝动作能像这样令人难忘。

"我是一个瑜伽爱好者，"萨拉赫后来谈到他那庆祝动作时说道。"我做瑜伽，那个动作就这样出现在我的脑海里。"

萨拉赫在利物浦被称为终极运动员和终极职业球员，多年来一直在练习瑜伽，他是众多从瑜伽中受益的世界级球员之一。

像C罗、梅西、大卫-席尔瓦、伊布拉希莫维奇和哈兰德都把瑜伽列为他们训练和恢复程序的重要组成部分，而英超联赛最富盛名的球员吉格斯认为这是他能够在40岁生日后继续踢英超比赛的主要原因之一。

十年前，职业球员学习瑜伽是个大新闻，但现在几个欧洲顶级俱乐部雇用了专业的瑜伽教练，而且课程通常是强制性的，而不是可选的。

但为什么呢？练瑜伽的好处到底是什么？

"好处有很多，"在大曼彻斯特的切德尔经营Yoga Bee工作室的贝斯利在接受够力足球采访时说道。

"瑜伽增加了灵活性，一个人的运动范围，所以对于足球运动员来说，这显然会帮助他们。这意味着受伤的风险降低了，它可以帮助延长球员的步幅，而且对核心力量也很有帮助。"

贝斯利与许多过去和现在的足球运动员合作过，她笑着解释说，大多数人一开始都持怀疑态度，然后很快改变了他们的看法。

她说道："我们有一个真正的老少组合，现任和前任球员，年轻球员和老球员。我们注意到的是，那些已经踢了很长时间足球的球员，现在才开始尝试瑜伽，他们都希望自己能早一点认识瑜伽。”

"足球运动对身体造成了巨大的压力，目前有两个和我一起工作的球员，因为受伤而不得不提前退役，其中一个才刚刚进入30多岁，我想这说明了一切。”

"有很多关于瑜伽的误解——认为它主要是为女性服务的，或者认为它是人们坐在那里'念经'和'叹气'——但多年来我发现的主要误解是，瑜伽很容易。其实不然，和我一起工作的足球运动员很快就发现了这一点。"

那么，贝斯利会向一名足球运动员推荐什么样的瑜伽课程呢？

她说道："有很多不同的类型，各种课程都有不同的好处。我不认为足球运动员一般会想做一些快速的瑜伽课。我认为对他们更有益的是在节奏较慢的课程中进行更深层次的拉伸，如阴瑜伽或力量瑜伽，在这种瑜伽中你会保持一个姿势，但时间不会太长。”

"我们在平衡方面做了很多工作，单腿下蹲和树形姿势（如萨拉赫的庆祝动作），诸如此类的事情。足球是一项不平衡的运动，你用一条腿比用另一条腿踢得更多，经常用一条腿来推开和着力，并突然改变方向，所以提高核心力量和平衡可以有很大的好处。”

"在每次练习开始时，你通常会做所谓的'太阳礼节'，作为热身运动锻炼你身体的每个部分。““

"我不建议球员在比赛或训练前做特别剧烈的瑜伽训练，但太阳礼节真的有益，而且可以在10分钟内完成。"

那么，瑜伽对心灵的好处又是什么呢？例如，孔蒂曾说过使用瑜伽和冥想来帮助他在比赛中保持冷静——这是否有效视乎你的看法——而像贝莱林这样的球员则认为这有助于他们在晚上的比赛后睡得更好。

贝斯利说道："除非你亲自去做，否则这很难解释。但我相信它不仅可以延长球员的职业生涯，还可以改变他们的心态。“

"比如说，它肯定可以用来让你更平静。它有助于降低心率，所以心血管方面的好处是存在的。然后是专注力、注意力、恢复、减少压力和改善睡眠。”

"显然，踢足球或任何职业运动的压力很大。有很多身体压力和精神压力，如果你被教导呼吸和集中注意力的技巧，这一定是一个好处。”

"呼吸是生命中一个重要的、被低估的部分。这是我一天中不断告诉自己的事情之一；呼吸，呼吸！"

"很多人从胸部呼吸，因为他们有压力。他们不从胃部呼吸，所以他们的肺部没有得到充实，瑜伽教给人们这一方面的知识。"

大多数足球运动员，如萨拉赫和C罗，几乎每天都在家里练习瑜伽，他们更喜欢隐私，而其他人则在贝斯利等工作室参加课程。

"每个人都是不同的，"她说道。"主要的一点是，要让它成为你生活的一部分，你的日常工作，你的一天。而对于足球运动员来说，这将是他们恢复的一个重要部分。”

"我认为，如果有一个适当的课程，每周两次，你会看到瑜伽的好处，你会学到前进所需的技能。然后在比赛前15分钟，做那些瑜伽拉伸动作，会比我看到的一些热身运动好得多！"

"现在是足球和体育的边际收益时代，为此，看到像瑜伽这样的东西成为俱乐部和球员日常活动的更大一部分并不奇怪，因为就像我说的，练习瑜伽的好处是巨大的。"