填补左后卫用人荒 阿森纳接近签下库尔扎瓦

枪手已经看到基兰·蒂尔尼和科拉希纳茨双双受伤，他们希望以象征性的价格签下这名法国国脚。

够力足球可以证实，阿森纳接近签下巴黎圣日耳曼后卫库尔扎瓦。

枪手正在与法甲冠军商谈引进这位法国国脚左后卫的事宜，他目前的合同只剩下6个月了。

两家俱乐部的谈判已经进入了最后阶段，阿森纳希望利用库尔扎瓦在赛季结束后可以自由转会的事实作为谈判优势。

阿森纳正努力促成一笔交易，这位27岁的球员在2015年从摩纳哥转会到巴黎圣日耳曼，交易价值近2200万欧元。

从那以后，他在王子公园赢得了三次联赛冠军，以及三次法国杯冠军和三次法国联赛杯冠军。

然而，在过去的12个月里，他的出场顺位一直在下滑，而且自从他来到法国首都后，他还遭受了几次伤病的困扰，这限制了他上场比赛的时间。

库尔扎瓦在周三晚上为巴黎圣日耳曼首发，联赛领头羊在摩纳哥取得了4-1的胜利。这是他本赛季在各项赛事的第13次出场。

阿森纳这个月的财政有限，他们认为经验丰富的库尔扎瓦是物有所值的，因为他目前的合同状况，他的到来肯定会对米克尔·阿尔特塔的球队起到促进作用，球队的左后卫位置由于伤病而受到限制。

夏天签下的基兰·蒂尔尼因为肩膀脱臼自从12月以来都没有出场，并且在接下来的两个月也不会复出，而科拉希纳茨正在与大腿的问题作斗争。

年轻的边锋布卡约·萨卡有望在周六阿森纳主场对阵谢菲尔德联的比赛中填补左后卫的位置。

在谈到比赛前他的后防现在的伤病问题时，阿尔特塔说：“我们用不是边后卫的球员踢边后卫。他们是边锋或者中场，我们能承受失去边后卫的后果吗？没有，但是我们没有边后卫。”

“我们在后场有很多问题，可能在12月到1月之间发生，这很常见。我们必须接受它。”

“我们必须在周六安排11名球员上场，我相信我们会做到的。他们会尽他们最大的努力，而我也会选择那些在我看来最适合比赛的人。”

球队高层劳尔·桑列伊一直在与巴黎圣日耳曼商谈库尔扎瓦的转会事宜，而库尔扎瓦最近几周才成为阿森纳的目标。

这名后卫并不是一个经常被北伦敦俱乐部盯上的球员，但是他最近和经纪人霍拉布钦联系在了一起，霍拉布钦在转会市场中扮演着越来越重要的角色。