塞蒂恩：拉基蒂奇没说要走 现在谈库蒂尼奥未来为时尚早

这位加泰罗尼亚主帅谈到了两名可能永久离开诺坎普的球员的最新消息。

塞蒂恩坚持表示拉基蒂奇并没有要求离开巴塞罗那，但他同时也承认现在就讨论库蒂尼奥的未来还为时过早。

拉基提奇与西甲俱乐部的合同将于2021年到期，最近他批评了西甲俱乐部对待他的方式，因为这位克罗地亚中场看起来即将离开诺坎普。

巴塞罗那主教练塞蒂恩似乎并不知道这名32岁的球员想要离队，他说他对拉基蒂奇本赛季的表现感到满意。

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“我没有听到拉基蒂奇想离开俱乐部的消息，他也没有把这个消息传达给我。他和我一起踢了很多比赛，他可以继续这样做。”巴萨主帅在周四告诉塞尔电台节目El Larguero。

“我对他的表现很满意，这方面没什么好说的。我们必须等等着会发生什么，以及他是否想离开。如果我必须说出来，那一刻就会到来。”

拉基蒂奇最近宣称，他可能会离开诺坎普，因为他认为俱乐部对待他的方式就像“一袋土豆”。

“我不是一袋土豆，”拉基提奇告诉《世界体育报》。“我将决定我的未来。我想成为有价值的人。如果是在这里，我很高兴，如果不是，那就是我决定要去的地方。”

另一名有可能永久离开巴塞罗那的球员是本赛季租借到拜仁慕尼黑的库蒂尼奥。巴西国脚在巴萨度过了一个半赛季，但塞蒂恩表示自己是这位中场球星的球迷。

“他是一名伟大的球员，我一直都很喜欢他，但现在就来讨论他的未来还太早。”他表示。“我们还有其他的事情需要处理。”

在接受RAC采访时，塞蒂恩补充道:“库蒂尼奥？我非常喜欢他。他仍然是巴塞罗那的球员。你必须支付买断条款规定的费用或给巴萨一笔转会费。”

“我想下赛季初他就会回到这里。我不知道他是想回来还是想离开，我得和他谈谈，到时候再问他。他是一个伟大的球员，这是毫无疑问的。”

在因新型冠状病毒而暂停西甲联赛之前，巴塞罗那曾高居榜首，但塞蒂恩强调，如果本赛季不能正常结束，他不会对这样的联赛冠军感到骄傲。