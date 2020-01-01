塞蒂恩抱怨赫塔菲破坏战术：裁判需要更严厉

巴塞罗那主教练塞蒂恩在赛后抨击了比赛裁判。

在巴塞罗那2-1战胜赫塔菲之后，塞蒂安对赫塔菲的身体接触和裁判吉列尔莫·夸德拉·费尔南德斯的表现并不满意。

巴萨在积分上与领头羊皇家马德里齐头并进，这要归功于周六在诺坎普的格里兹曼和罗贝托在上半场的进球。

与巴萨有转会传闻的安赫尔·罗德里格斯在下半场扳回一球，给了赫塔菲一线希望，但是西甲卫冕冠军最终保住了三分。

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主教练塞蒂恩认为裁判夸德拉·费尔南德斯应该更严厉地对待赫塔菲的破坏战术。

当被问及他对第四官员说了什么时，塞蒂安说：“我抱怨，因为很多时候你都冒着从后场进攻的风险，当你被犯规时，你不得不重新开始。”

“这影响了比赛的节奏。我想他们的犯规数是30比12，我们还有一张黄牌。我认为裁判应该更严厉一些。有时你没有运气。”

塞蒂恩对讨论他为什么不跟对手博达拉斯握手不感兴趣。

“我想谈谈球场上发生的事情，那是踢足球的地方。”他说：“我们一开始就很紧张，赫塔菲的压力让我们很难应付。”

巴塞罗那本赛季的纪律纪录在西甲20支球队中排名第13。他们已经得到了53张黄牌和5张红牌。

与此同时，赫塔菲有着联赛第二糟糕的纪律纪录，得到了77次黄牌警告——联赛最高的数字——和几张红牌。