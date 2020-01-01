开启大业 塞蒂恩希望让梅西高兴地留在巴塞罗那

巴萨教练迫切希望俱乐部的明星留在这里，因为他希望在诺坎普留下自己的印记。

巴塞罗那新主帅基克·塞蒂恩希望巴萨能让梅西开心，令他不会考虑离开西甲冠军。

阿根廷前锋打进了塞蒂恩时代的第一个进球，并在周中5-0战胜莱加内斯的国王杯比赛中梅开二度。

在周日西甲联赛主场对阵莱万特之前，巴萨主帅强调他想让梅西满意，以确保他在现有的合同下赛季结束后继续留队。

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“我希望我们能让梅西高兴到他想留下来。”塞蒂恩告诉西班牙报纸《体育》。

塞蒂恩是作为埃内斯托·巴尔韦德的替代者而加入的，新教练暗示俱乐部的踢法在他们前任主帅的领导下走了一条令人担忧的弯路，他表示自己希望给人留下更积极的印象。

“我相信巴萨的踢法偏离了最初的想法。”塞蒂恩说。“我想赢得所有的比赛，我的梦想是留下一个美好的记忆。”

尽管苏亚雷斯目前因伤休战，但巴塞罗那在一月份未能签下一名新的前锋。

虽然这对巴塞罗那新教练来说不是一个理想的情况，但塞蒂恩相信他可以适应俱乐部目前的阵容。

他说：“我们可以在没有纯正前锋的情况下，我们可以用格里兹曼，而且我们会有办法的。”

塞蒂安特别表扬了年轻的前锋德米贝勒，并再次强调了登贝莱在受伤后的表现给他留下了深刻的印象。

“当我看到他训练的强度时，我哭了。”